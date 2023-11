Ville de demain : la Cité Descartes ouvre ses portes

Le CCCA-BTP et le Campus des Métiers et des Qualifications « Transition numérique et écologique de la construction » organisaient le 23 novembre une visite de la « Cité Descartes », terrain d’expérimentation pour la ville durable de demain. L’occasion de découvrir le laboratoire « Build’In », géré par l’École des Ponts, ou encore la chambre climatique « Sense City ».

Après le lancement de l’« Apprentissage Club BTP » début 2021, le CCCA-BTP a lancé fin 2022 le « Club Tendances BTP », une cellule de veille visant à regrouper les organismes de formation, pour les tenir informés des dernières tendances du secteur. Dans le cadre des « rencontres territoriales » du « Club Tendances BTP », qui visent à faire découvrir aux membres de lieux inspirants du bâtiment et de la formation, le CCCA-BTP et le Campus des Métiers et des Qualifications « Transition numérique et écologique de la construction » organisaient le 23 novembre dernier une visite de la Cité Descartes. Un vaste terrain d’expérimentation Ce site de 123 hectares, répartis entre Champs-sur-Marne (77) et Noisy-le-Grand (93), a été créé en 1983, puis labellisé Pôle d’Excellence du Grand Paris en 2012. Il sert aujourd’hui de terrain d’expérimentation pour la ville durable et la « smart city » de demain. Cette visite a été l’occasion de présenter le laboratoire « Build’In », géré par l’École des Ponts, et qui travaille actuellement sur un béton bas carbone pour l’impression 3D, en partenariat avec l’entreprise XtreeE. Mais aussi l’occasion aussi de découvrir « Sense City », une chambre climatique pouvant recouvrir deux espaces de 400 m2. Sur ces espaces, des « mini-villes » sont construites afin d’étudier la performance des aménagements et matériaux, ou encore la pollution atmosphérique, de l’eau et des sols, grâce à une multitude de capteurs. Cette chambre climatique permet notamment de programmer de conditions météorologiques spécifiques, sur des durées déterminées pour réaliser différents tests. Pour découvrir le « Club Tendances BTP », c’est ici.

C.L.

Photo de une : Sense City