Les chiffres clés du bâtiment en 2025

Bâtiment 2025 : chiffres clés, réglementations, matériaux et tendances du marché. Découvrez l’infographie des enjeux majeurs pour les professionnels du secteur.

Le marché du bâtiment en 2025

Le secteur du BTP poursuit sa mutation sous l’impulsion des nouvelles normes et des attentes environnementales.

Croissance du marché : +1,8 % de hausse du chiffre d’affaires global en 2025, après une année 2024 en légère stagnation.

: +1,8 % de hausse du chiffre d’affaires global en 2025, après une année 2024 en légère stagnation. Nombre d’entreprises du BTP : 615 000 entreprises recensées en France, dont 90 % de TPE et artisans.

: 615 000 entreprises recensées en France, dont 90 % de TPE et artisans. Investissement dans la rénovation énergétique : 16 milliards d’euros injectés en 2025, grâce aux aides de l’État et aux obligations réglementaires.

Logement et construction neuve : des tendances contrastées

Alors que la construction neuve peine à redémarrer, la rénovation tire son épingle du jeu.

Permis de construire : 350 000 logements autorisés, en recul de 7 % par rapport à 2024.

: 350 000 logements autorisés, en recul de 7 % par rapport à 2024. Mises en chantier : 290 000 unités prévues en 2025, soit une baisse de 10 %.

: 290 000 unités prévues en 2025, soit une baisse de 10 %. Prix des matériaux : augmentation moyenne de 4,2 %, notamment sur l’acier, le béton et l’isolation.

RE2020 et transition énergétique : un impact fort

L’entrée en vigueur complète de la RE2020 pousse le secteur à innover pour améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments.

Réduction des émissions carbone : objectif de -30 % sur les bâtiments neufs d’ici 2030.

: objectif de -30 % sur les bâtiments neufs d’ici 2030. Matériaux biosourcés : 25 % des nouvelles constructions intègrent du bois, du chanvre ou de la paille.

: 25 % des nouvelles constructions intègrent du bois, du chanvre ou de la paille. Pompes à chaleur : en forte progression avec 800 000 unités installées en 2025, soit +20 % par rapport à 2024.

Emploi et formation : un secteur en tension

Le recrutement reste un enjeu majeur, malgré des besoins croissants.

Postes à pourvoir : 250 000 recrutements prévus en 2025, principalement dans les métiers de la rénovation énergétique et du génie climatique.

: 250 000 recrutements prévus en 2025, principalement dans les métiers de la rénovation énergétique et du génie climatique. Salaires : hausse moyenne de 3,5 %, tirée par la pénurie de main-d’œuvre qualifiée.

: hausse moyenne de 3,5 %, tirée par la pénurie de main-d’œuvre qualifiée. Formation : 60 000 apprentis en formation BTP, un record pour le secteur.

Digitalisation et innovation : les nouvelles pratiques

L’adoption des technologies numériques s’accélère dans le BTP.

Utilisation du BIM : 70 % des grands projets de construction utilisent désormais le Building Information Modeling.

: 70 % des grands projets de construction utilisent désormais le Building Information Modeling. Drones et robots de chantier : +15 % d’utilisation pour optimiser les inspections et la productivité.

: +15 % d’utilisation pour optimiser les inspections et la productivité. Construction modulaire : en forte croissance avec un marché évalué à 3,2 milliards d’euros en France en 2025.

Le secteur du bâtiment fait face à de nombreux défis en 2025, entre transition écologique, hausse des coûts et digitalisation. La rénovation énergétique et l’innovation seront les moteurs de cette transformation.

→ Découvrez tous nos articles liés à la Gestion d'entreprise & Stratégies pour les artisans dans notre dossier spécial