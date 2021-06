Dans le cadre des accords de Paris, l'industrie cimentière ambitionne de réduire ses émissions de CO2 de 50 % d'ici 2030. Pour parvenir à cet objectif, Ecocem vient d'obtenir une levée de fonds de 22,5 millions d'euros auprès de Breakthrough Energy Ventures (BEV) pour développer de nouveaux ciments bas carbone à très faible teneur en clinker. Précisions.

Ecocem, entreprise irlandaise spécialisée dans la production de ciments bas carbone à base de laitier moulu a annoncé le 7 mai dernier avoir obtenu une levée de fonds de 22,5 millions d'euros auprès de Breakthrough Energy Ventures (BEV), investissant dans les technologies permettant de réduire les émissions de CO2, notamment dans les secteurs des transports, de l'agriculture, de la production, de l'électricité, et du bâtiment.

Alors que la production cimentaire est responsable de 7 % des émissions de CO2 mondiales, l'industrie cimentière s'est engagée à réduire de 50 % ses émissions annuelles d'ici 2030, dans le cadre des accords de Paris.

Le clinker, principal élément émetteur de CO2

Ces émissions de CO2 sont notamment liées à la fabrication du clinker. Mais sa décarbonation grâce à des procédés de captage et de stockage du carbone nécessite des investissements importants, qui ne pourront certainement être déployés qu'à partir de 2030. A travers cette levée de fonds, Ecocem s'engage toutefois à développer de nouvelles solutions cimentaires à très faible teneur en clinker qui permettront à l'industrie cimentière de réduire facilement ses émissions carbone.

Carmichael Roberts de Breakthrough Energy Ventures, explique : « Il est de notoriété publique que le ciment et le béton contribuent massivement aux émissions mondiales de CO2 et que ce secteur est particulièrement difficile à décarboner. C’est la raison pour laquelle nous accordons la plus haute importance aux activités d’Ecocem en Europe et à son travail sans relâche, avec l’industrie cimentière, pour déployer de nouvelles technologies et accélérer l’adoption de ciments à très faible teneur en carbone ».

« Nous partageons la même conviction que la décarbonation rapide de la production cimentaire est une priorité absolue pour la planète. Cet objectif peut être atteint grâce à l’innovation et à la diffusion de nouvelles technologies. Aujourd’hui, nous pouvons relever ce défi ensemble, avec une ambition forte et une détermination renouvelée », a de son côté réagi Donal O'Riain, fondateur et directeur général d'Ecocem.

