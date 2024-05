Le secteur du BTP est un domaine en constante évolution, qui offre de nombreuses opportunités de carrière pour les ingénieurs. Cependant, l’année 2023 reste une mauvaise année pour le secteur, notamment en raison de la crise du logement neuf. Alors que la reprise d'activité est encore incertaine, quelles seront les tendances en matière de rémunération pour les professionnels du BTP en 2024 ?

Tour d'horizon des perspectives et des évolutions de salaire des ingénieurs du BTP en 2024.

Le salaire d’un ingénieur du BTP en 2024

Quels facteurs influencent le salaire des ingénieurs du BTP en 2024 ?

Plusieurs facteurs entrent en jeu lorsqu'il s'agit de déterminer le salaire des ingénieurs du secteur du BTP :

Le niveau d'expérience : plus un ingénieur a d'expérience, plus son salaire sera élevé. Les ingénieurs seniors pourront prétendre à des rémunérations plus importantes que les jeunes diplômés ;

: plus un ingénieur a d'expérience, plus son salaire sera élevé. Les ingénieurs seniors pourront prétendre à des rémunérations plus importantes que les jeunes diplômés ; La spécialisation : certaines spécialisations sont plus recherchées que d'autres, ce qui peut influencer le salaire. Les ingénieurs spécialisés dans des domaines tels que les énergies renouvelables, la construction durable ou les infrastructures numériques peuvent bénéficier de salaires plus élevés en raison de la demande croissante pour leurs compétences spécifiques ;

: certaines spécialisations sont plus recherchées que d'autres, ce qui peut influencer le salaire. Les ingénieurs spécialisés dans des domaines tels que les énergies renouvelables, la construction durable ou les infrastructures numériques peuvent bénéficier de salaires plus élevés en raison de la demande croissante pour leurs compétences spécifiques ; La localisation géographique : les salaires peuvent varier en fonction des régions. En général, les grandes villes et les zones économiquement dynamiques proposent des salaires plus élevés ;

: les salaires peuvent varier en fonction des régions. En général, les grandes villes et les zones économiquement dynamiques proposent des salaires plus élevés ; Le niveau de responsabilité et de la taille de l’entreprise : le niveau de responsabilité et de gestion des projets influence également la rémunération. Les ingénieurs occupant des postes de direction ou de gestion de projet peuvent bénéficier de primes et de bonus supplémentaires en fonction des performances et des résultats obtenus.

Le salaire d’un ingénieur du BTP en 2024 en fonction de l’expérience

Pour les jeunes diplômés, le salaire d’un ingénieur débutant est évalué à plus de 35 000 euros bruts annuels.

Les ingénieurs confirmés, autrement dit de 5 à 10 ans d'expérience, pourront prétendre à un salaire compris entre 40 000 et 45 000 euros bruts par an.

Les ingénieurs seniors, soit plus de 10 ans d'expérience, pourront quant à eux espérer un salaire supérieur à 50 000 euros bruts par an.

Ces salaires ne prennent pas en compte les primes et les avantages en nature.

Expériences Salaire (brut annuel) Ingénieur débutant Plus de 35 000 € Ingénieur confirmé Entre 40 000 et 45 000 € Ingénieur sénior Plus de 50 000 €

Quelle évolution pour le salaire d’un ingénieur du BTP en 2024 ?

En 2023, les salaires des cadres du secteur du BTP et de la construction ont connu une hausse moyenne de +2,6 %. Cette augmentation s’explique en partie par les plans nationaux de rénovation énergétique et les grands projets, comme les Jeux Olympiques de Paris 2024. Néanmoins, cette augmentation reste bien en-dessous de la moyenne nationale. En effet, selon les résultats du baromètre des salaires cadres publiés par Expectra, ce dernier a progressé de 4,1 % en 2023, tous secteurs confondus. Alors, quelle tendance attendre pour 2024 ?

Une croissance modérée des salaires des ingénieurs du BTP en 2024

Selon les prévisions, le salaire des ingénieurs du BTP devrait connaître une croissance modérée en 2024. Cette tendance s'explique par plusieurs facteurs :

La reprise économique : après une période de ralentissement depuis la crise sanitaire, le secteur du BTP pourrait retrouver une certaine dynamique fin 2024, entraînant une hausse des salaires pour les ingénieurs ;

: après une période de ralentissement depuis la crise sanitaire, le secteur du BTP pourrait retrouver une certaine dynamique fin 2024, entraînant une hausse des salaires pour les ingénieurs ; La pénurie de compétences : le secteur du BTP fait face à une pénurie de compétences. Pour attirer et fidéliser les talents, les entreprises devront proposer des rémunérations attractives ;

: le secteur du BTP fait face à une pénurie de compétences. Pour attirer et fidéliser les talents, les entreprises devront proposer des rémunérations attractives ; L'évolution des métiers : avec la transition énergétique et la digitalisation du secteur, de nouveaux métiers émergent depuis plusieurs années (ingénieur en efficacité énergétique, BIM manager, etc.). Ces profils spécialisés pourront prétendre à des salaires plus élevés.

Les défis à relever pour rester compétitif en tant qu’ingénieur du BTP

Le secteur du BTP présente des perspectives d'évolution intéressantes pour les ingénieurs du BTP. En 2024, plusieurs tendances se dessinent :

La montée en compétences : pour faire face aux défis technologiques et environnementaux, les ingénieurs du BTP devront continuellement développer leurs compétences. La formation continue sera donc un enjeu majeur.

: pour faire face aux défis technologiques et environnementaux, les ingénieurs du BTP devront continuellement développer leurs compétences. La formation continue sera donc un enjeu majeur. L'évolution de carrière : les ingénieurs du BTP pourront évoluer vers des postes à plus de responsabilités, directeur de travaux, responsable…. Ces évolutions s'accompagneront généralement d'une augmentation de salaire.

: les ingénieurs du BTP pourront évoluer vers des postes à plus de responsabilités, directeur de travaux, responsable…. Ces évolutions s'accompagneront généralement d'une augmentation de salaire. La mobilité internationale : le secteur du BTP étant présent dans le monde entier, les ingénieurs pourront saisir des opportunités de carrière à l'étranger.

Pour conclure, le salaire des ingénieurs du BTP devrait connaître, en 2024, une croissance modérée, sous l'effet conjugué d’une faible reprise économique et de la pénurie de compétences. Les ingénieurs spécialisés et expérimentés pourront prétendre à des rémunérations attractives, tandis que les jeunes diplômés bénéficieront de perspectives d'évolution intéressantes. Au-delà du salaire, la formation continue et la mobilité internationale seront des enjeux majeurs pour les ingénieurs du BTP en 2024.

Les chiffres et informations fournis dans cet article sont basés sur des données disponibles en avril 2024 et peuvent être soumis à des variations en fonction de l'évolution du marché du travail.

Alexandre Masson

Photo de une : Adobe Stock