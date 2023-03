Féminisation dans le bâtiment : la Capeb appelle à un élan collectif

Le bâtiment est connu pour être un secteur très masculin. Selon les derniers chiffres de la Confédération des petites entreprises et de l'artisanat du bâtiment (Capeb), les femmes ne représentent que 12,9 % des salariés du secteur de la construction, pour seulement 16 000 dirigeantes d'entreprises, et ces dernières sont généralement confrontées à de nombreux défis.

Cela est particulièrement vrai pour les femmes qui souhaitent travailler dans des métiers manuels, tels que la menuiserie, la plomberie, l'électricité ou la maçonnerie. Des clichés qui découragent souvent les femmes à poursuivre une carrière dans le BTP dès leur plus jeune âge.

Ces stéréotypes de genre peuvent également se manifester dans l'environnement de travail, où les femmes sont souvent confrontées à des comportements discriminatoires et à une culture de travail masculin. Cependant, il y a des signes encourageants, et les femmes sont de plus en plus nombreuses à vouloir travailler dans le BTP et à briser les stéréotypes.

De nombreuses initiatives mises en place

Pour encourager les femmes à poursuivre une carrière dans le BTP, de nombreuses initiatives ont été mises en place à l'image notamment de la Capeb qui mène de nombreuses actions de communication, telles que l'opération « Conjuguez les métiers du bâtiment au féminin » qui depuis 15 ans permet de promouvoir la mixité au sein des métiers de l'artisanat du bâtiment et qui trouve aujourd'hui son prolongement sur les réseaux sociaux.

Convaincue que les phases d'orientation professionnelle constituent une étape primordiale pour accélérer la féminisation de ces métiers, la Capeb multiplie également les initiatives de sensibilisation dans les collèges et les lycées.

« Grâce à nos efforts, de plus en plus de femmes rejoignent les rangs de nos entreprises mais elles ne sont pas encore assez nombreuses. Face à l'importance du défi et à son caractère urgent, la Capeb en appelle à un élan collectif et à des mesures ambitieuses pour réussir le défi de la mixité professionnelle dans nos métiers », déclare son président, Jean-Christophe Repon.

Même son de cloche du côté de la Fédération française du bâtiment (FFB) qui mène « une politique volontariste » en faveur de l'accueil des femmes dans l'ensemble des métiers du bâtiment. La Fédération accompagne d'ailleurs les dirigeantes et co-dirigeantes qui s'engagent de plus en plus dans l'entrepreneuriat au féminin, via les groupes « Femmes dirigeantes ».

Caroline Semin, PDG du groupeSemin, fabricant de matériaux de construction, a également voulu mettre à l'honneur les femmes dans le bâtiment en imaginant l'évènement « Les talentueuses ».

Marie Gérald

Photo de une : ©Adobe Stock