Formation : création d’une licence « Management de projet et travaux » Vie des sociétés | 28.04.22

Acteur de l’immobilier, le groupe Idec annonce lancer sa propre académie de formation, et une première licence « Management de projet et travaux, option BIM » en alternance, en partenariat avec le CNAM Centre-Val de Loire, et le BTP CFA Centre-Val de Loire, qui forme déjà à 37 métiers du bâtiment.

En 2021, plus de 80 000 apprentis ont été formés dans le bâtiment et les travaux publics, selon les derniers chiffres du CCCA-BTP. Mais si l'apprentissage facilite l'insertion professionnelle, le secteur fait toujours face à une importante pénurie de main d'oeuvre. Alors qu'il devient de plus en plus difficile pour les entreprises du bâtiment de recruter, le groupe Idec, qui compte 550 salariés en France, a décidé de prendre le problème à bras le corps en créant sa propre académie de formation. L’objectif ? Former des apprentis à ses métiers pour les embaucher directement après. « Nous sommes la première entreprise à travailler de concert avec les organismes de formation pour développer un parcours intégré de licence avec des modules additionnels propres à nos activités », explique Tony Morais, directeur général du pôle Ingénierie du groupe Idec. Cette formation, co-développée avec le BTP CFA Centre-Val de Loire et le CNAM Centre-Val de Loire, est d’ores et déjà reconnue par l’État. Ouverte à une dizaine d’étudiants, elle débutera en octobre 2022, pour s’achever en juin 2023. Former pour mieux recruter Le groupe Idec précise que 55 heures de cours seront dispensées par ses propres collaborateurs. Il sera également possible pour les étudiants de réaliser leur contrat d’alternance au sein même de l’entreprise, qui accueille déjà une centaine d’apprentis par an. « Nous proposons aux jeunes qui montrent leur intérêt et leur engagement pour nous rejoindre, un contrat d’alternance d’un an dans l’une de nos filiales, et un CDI à l’issue de leur formation si l’année s’est montrée concluante », précise le directeur général du pôle Ingénierie. Claire Lemonnier



