Bâtiment : plus d'apprentis et de stagiaires formés en 2021

Constructys a connu une année 2019 dynamique. Dans son rapport d’activité dévoilé le 3 septembre dernier, l’Opérateur de compétences de la Construction indique avoir formé près de 310 000 stagiaires, soit 10% de plus qu’en 2018. Pour former les professionnels aux métiers du bâtiment, du Négoce et des Travaux Publics, Constructys a engagé 417 millions d’euros. L’alternance a également été au rendez-vous avec le financement de plus de 3 500 contrats d’apprentissage.