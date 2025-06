Après dix-huit mois de préparation, le géant suisse des matériaux de construction Holcim officialise la mise en Bourse de sa filiale nord-américaine, Amrize, pour le 23 juin prochain.

Le groupe Holcim a confirmé ce lundi 2 juin que sa filiale nord-américaine Amrize sera introduite en Bourse le 23 juin 2025. Le titre fera sont entrée simultanément sur la Bourse de New York et sur SIX, l’opérateur de la Bourse suisse.

Amrize vise aussi Wall Street

Dès son premier jour de cotation, Amrize sera intégré à l’indice phare suisse SMI. L’indice, qui compte traditionnellement 20 valeurs, passera temporairement à 21 titres jusqu’à sa révision annuelle en septembre.

Outre sa place au sein du SMI, Amrize cherche à intégrer les indices boursiers « pertinents » aux États-Unis. Cela permettrait d’attirer des investisseurs institutionnels et d’augmenter la liquidité du titre, essentiel pour une société aux ambitions nord-américaines affirmées.

Une scission approuvée à une écrasante majorité

L’annonce de cette scission n’est pas une surprise. Holcim avait déjà communiqué en janvier 2024 sa volonté de séparer sa branche nord-américaine via une introduction en Bourse. Une décision motivée par la forte croissance de cette division, titrée par plusieurs acquisitions successives.

Lors de l’assemblée générale du groupe, en mai 2025, les actionnaires ont massivement soutenu cette stratégie : 99,75 % d’entre eux ont voté en faveur de la scission. Celle-ci prendra la forme d’un dividende en nature : chaque actionnaire d’Holcim recevra une action Amrize pour chaque titre détenu.

Active aux États-Unis et au Canada, la nouvelle entité Amrize affiche des chiffres solides. En 2024, elle a généré un bénéfice net de 1,3 milliard de dollars pour un chiffre d’affaires de 11,7 milliards. Elle emploie environ 19 000 collaborateurs et exploite plus de 1 000 sites à travers l’Amérique du Nord.

Par Marie Gérald

Photo de Une : Adobe Stock