Inflation, relance et construction durable : un trio profitable à Saint-Gobain Vie des sociétés | 12.01.22

Alors qu’il présentait ses vœux à la presse ce mercredi, Benoît Bazin, directeur général de Saint-Gobain, a décrit 2021 comme « la meilleure année de son histoire » et s'est dit « très confiant » quant à 2022. Beaucoup d’assurance derrière ce discours, justifié toutefois par les derniers chiffres du groupe de matériaux de construction, portés à la fois par le plan de relance et, fait surprenant mais pas tant que ça, la hausse des prix des matières premières. Sans compter le développement de la construction durable, nouvelle stratégie de Saint-Gobain pour s’agrandir et répondre aux enjeux climatiques.

« La meilleure année de son histoire ». Voilà comment est décrite l'année 2021 par Benoît Bazin, directeur général du groupe Saint-Gobain, qui présentait ses vœux à la presse ce mercredi. Une conclusion qui peut paraître un poil hâtive, quand on sait que le fabricant de matériaux de construction doit annoncer ses résultats de l’activité 2021 le 24 février prochain seulement. Mais après consultation du dernier rapport de l’entreprise publié fin octobre, le chiffre d’affaires enregistré était de 32 933 millions d’euros à fin septembre. Les résultats du T3 2021 étaient quant à eux en hausse de +9,4 % par rapport au T3 2020. Il dépasse même de +13,3 % le T3 2019, repère plus fiable, alors que la pandémie a fait de 2020 une année blanche sur le plan économique.

Une activité tirée par la relance, la construction durable et paradoxalement les pénuries Des chiffres surprenants quand on observe la situation du secteur du BTP, notamment frappé par la hausse de prix des matériaux. Cependant, ces deux facteurs ont eu ironiquement des effets positifs sur l’activité de Saint-Gobain. L’accélération des prix à +8,7 % au T3 2021 (après +3,9 % au premier semestre) aurait ainsi tiré la croissance du chiffre d’affaires. De plus, bien qu’affecté comme tout fournisseur par les pénuries de matières premières comme d’énergie, Saint-Gobain a pu bénéficier des plans de relance déployés dans le monde entier. En découle de l’argent public qui a pu maintenir l’activité du BTP, une véritable manne financière pour Saint-Gobain, notamment dans la partie rénovation du bâti existant et isolation thermique. « En Europe on va doubler le taux de rénovation des bâtiments », déclare Benoît Bazin, tandis que le gouvernement inaugurait ce même-jour le lancement de France Rénov’. Ce qui nous amène à un autre axe de développement pour Saint-Gobain : la construction durable, dont le plan stratégie a été révélé début octobre par le groupe. Dans les grandes lignes, le fabricant veut devenir un leader dans de « nouveaux modes de construction plus légers, plus frugaux en ressources et donc moins émetteurs de CO2 », résume son directeur général. Et ce alors que le secteur de la construction doit répondre au « défi du changement climatique, de la préservation des ressources et celui de l'urbanisation rapide liée à la forte croissance démographique dans pas mal de régions du globe », abonde l’intéressé. Toutefois, il insiste sur la solidité de la construction, afin d'éviter qu'elle devienne « la maison du petit cochon qui s'envole au premier souffle ». « Nos paramètres de construction durable sont appuyés sur toute la science de construction de Saint-Gobain en termes de durabilité dans le temps, en termes de recyclabilité, de performance énergétique, acoustique, ou thermique », assure-t-il. Suite à ces promesses, Benoît Bazin se dit « très confiant » quant à l’année 2022 pour Saint-Gobain. Reste à savoir si le bilan 2021 de fin février confirmera l’état d’esprit de son dirigeant.



