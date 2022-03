Jeux Olympiques de Paris 2024 : Hesus retenu pour un projet

100 ans après avoir accueilli les Jeux Olympiques, le stade Yves-du-Manoir de Colombes, dans les Hauts-de-Seine (92), sera une nouvelle fois le théâtre des JO pour l’épreuve de hockey sur gazon de Paris 2024. Pour la rénovation et la préparation, Hesus, spécialiste des terres de chantiers, a été retenu. L’entreprise devra évacuer plus de 100 000 tonnes de terres inertes grâce à une logistique optimisée pour réduire au maximum l’impact carbone.

Hesus, spécialiste de l’évacuation, du traitement et du recyclage des terres de chantiers, existe depuis 2008. Basée à Ivry-sur-Seine (92), l’entreprise s’est fortement développée depuis sa création. Le groupe gère en moyenne 2 millions de tonnes de terre par an, et est désormais présent dans six pays : la France, la Grande-Bretagne, la Suisse, la Pologne, la Suède, et l’Allemagne.

À l’échelle de la France, l’entreprise a déployé des partenariats avec des spécialistes de l’économie circulaire, comme Cycle Up, ou encore avec l’outil Ubysol de Bouygues Travaux Publics pour la traçabilité des terres issues des chantiers du Grand Paris Express. Grâce à des capteurs placés sur les camions bennes et une application, l’outil permet de géolocaliser en temps réel les déplacements des camions pour éviter les dépôts sauvages et vérifier la bonne arrivée des déblais en point de collecte grâce à des bordereaux de suivi - comme nous l’expliquait Thomas Coloby, chef de service exploitation chez Bouygues Travaux Publics, dans une interview en décembre 2020.

Déjà présent sur les chantiers du Grand Paris Express et engagé pour le transport et le traitement des terres du Village des Athlètes, Hesus annonce aujourd’hui avoir été retenu par Flan Terrassement, une filiale d’Eurovia (Vinci) pour participer à la rénovation du stade Yves-du-Manoir à Colombes (92), qui accueillera l’épreuve de hockey sur gazon pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Il deviendra ensuite, à l’issue des JO, le nouveau siège de la Fédération Française de Hockey.

100 000 tonnes de terres à évacuer et recycler

Concrètement, Hesus devra évacuer 100 000 tonnes de terres inertes, dont 31 tonnes de terres impactées, issues de la construction de nouveaux bâtiments et de la rénovation des terrains du stade. L’entreprise devra également apporter 20 000 tonnes de matériaux nécessaires pour des travaux menés par Léon Grosse. Le transport sera notamment optimisé pour réduire l’impact environnemental, en évitant les trajets à vide et en s’appuyant sur des exutoires situés à proximité.

Les terres évacuées seront réutilisées pour d’autres chantiers et le comblement de carrières, et les matériaux pollués seront quant à eux traités par un lavage physico-chimique avant d’être recyclés. L’objectif étant de recycler 100 % des déblais évacués.

