Pénuries et hausses de prix : la FNTP demande 5 mesures d’urgence Vie des sociétés | 14.03.22

Partager sur :

Avec la guerre en Ukraine, les prix de l’énergie flambent, et les entreprises françaises constatent une recrudescence des pénuries et hausses de prix des matières premières. Dans ce contexte, la Fédération Française du Bâtiment (FFB) et la Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP) appellent le ministère de l’Économie à prendre des mesures d’urgence. Gel du prix de l’énergie et du carburant, PGE, activité partielle… le point sur les mesures réclamées par les travaux publics.

Dans foulée de la Fédération Française du Bâtiment (FFB), la Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP) a appelé vendredi le ministre de l’Économie Bruno Le Maire à prendre des mesures d’urgence pour aider les entreprises de travaux publics à faire face aux pénuries et hausses de prix des matières premières et de l’énergie. Depuis le début de la guerre en Ukraine, ces pénuries et hausses de prix se sont en effet accentuées. La FNTP estime ainsi à 30 % la hausse du prix du gazole non routier (GNR) en seulement une semaine, et à 14 % pour le gazole, l’acier, la chaux, ou encore le plastique. Des entreprises de travaux publics en grandes difficultés Les entreprises des travaux publics peinent à répercuter ces coûts, sont confrontées à d’importants retards en raison des délais d’approvisionnement, et travaillent parfois à perte. La FNTP précise que les devis des fournisseurs ne sont désormais valables que quelques jours, voire quelques heures. La fédération souligne également la difficulté pour les entreprises de répondre à des appels d’offre sans aucune visibilité sur les prix. Dans ce contexte, elle demande notamment 5 mesures d’urgence à Bruno Le Maire : le blocage des prix de l’énergie et du carburant par décret « comme en 1990 lors de la guerre du Golfe », l’adoption d’une mesure obligeant une renégociation des contrats et marchés en cours dès lors que l’exécution devient excessivement onéreuse, l’absence de pénalités de retard, l’allongement de la durée de remboursement des Prêts Garantis par l’État (PGE), et la prise en charge intégrale de l’activité partielle en cas d’impossibilité de réaliser des chantiers. « Il y a urgence ! », insiste Bruno Cavagné, président de la FNTP, qui craint une « paralysie de l’activité ». La fédération attend désormais une réponse du ministère de l’Économie « d’ici le milieu de semaine ». Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock

Claire.lemonnier