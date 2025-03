La CAPEB et Isover-Placo renforcent leur partenariat pour les artisans

Engagés depuis plusieurs années aux côtés des artisans, la CAPEB et Isover-Placo prolongent leur partenariat. À travers ce renouvellement, ils entendent renforcer l'innovation, la formation et l'accompagnement des professionnels du bâtiment.

La Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB) et les marques Isover et Placo annoncent le renouvellement de leur partenariat. L'objectif : renforcer les échanges entre les professionnels et les industriels, améliorer les conditions de travail et promouvoir les métiers du secteur.

« Ce partenariat témoigne de notre volonté de construire un avenir durable avec les artisans, en leur offrant les outils et les solutions nécessaires pour répondre aux enjeux de demain », affirme Jean-Christophe Repon, président de la CAPEB.

Une collaboration au service des artisans

L’enjeu est double : d’une part, permettre aux artisans de bénéficier de l’expertise technique d’Isover et Placo et, d’autre part, offrir aux industriels un accès direct aux retours d’expérience des professionnels de terrain.

À travers ce partenariat, les deux entités entendent aussi attirer de nouveaux talents vers les métiers du bâtiment, en mettant en avant les opportunités et les évolutions du secteur. « En collaborant étroitement avec la CAPEB, nous pouvons non seulement partager notre expertise technique, mais aussi bénéficier des retours d’expérience des artisans pour améliorer continuellement nos produits et services », souligne Stéphane Garcia, Directeur Général Placoplatre et Isover France.

La CAPEB et Isover-Placo souhaitent également proposer des outils concrets aux entreprises artisanales pour les aider à répondre aux nouvelles exigences environnementales. « Ensemble, nous œuvrons pour un secteur plus attractif et plus responsable, tout en accompagnant nos entreprises vers une transition écologique réussie », précise Jean-Christophe Repon.

« Nous visons à créer un écosystème où l’innovation et le respect de l’existant se rencontrent pour bâtir l’habitat de demain », conclut Stéphane Garcia.

Marie Gérald

Photo de Une : CAPEB