Le Groupe Atlantic lance son « Plan électronique 2024 »

4,3 millions d’euros. C’est la somme que va investir le groupe Atlantic pour l’extension de son usine de production de cartes électroniques de La Roche-sur-Yon, dans le cadre de son « Plan électronique 2024 ». Ce projet soutenu par le programme gouvernemental France Relance à hauteur de 800 000 euros, devrait porter la production de cartes électroniques de 4 millions à 6 millions d’unités chaque année, d’ici deux ans.

Avec le lancement du « Plan électronique 2024 », l’ambition du groupe Atlantic se concrétise. Le leader européen du HVAC (Heating Ventilation Air Conditioning) souhaite développer son activité électronique afin de répondre aux besoins croissants de ses clients en matière de solutions éco-efficientes, connectées et intelligentes, ou encore d’intégration de nouvelles fonctions sur les produits de ses marques.

Le groupe Atlantic prévoit en effet une augmentation de 40% des besoins en cartes électroniques pour l’ensemble de ses marques, d’ici 2024. Le « Plan électronique 2024 » permettra donc au groupe d’augmenter ses capacités de production au sein de son usine de La Roche-sur-Yon, passant de 4 millions à 6 millions d’unités produites chaque année en l’espace de deux ans. « Ce projet, qui s’appuie sur une équipe de 10 collaborateurs multi-métiers, permettra de maintenir et développer la fabrication de cartes électroniques sur notre site historique de La Roche-sur-Yon », précise Guillaume Flipo, directeur des opérations de l’unité électronique du groupe Atlantic.

Pour cela, le groupe Atlantic a investi pas moins de 4,3 millions d’euros dans l’ouverture d’une troisième ligne de production Composants Montés en Surface (CMS) et dans l’agrandissement des volumes de stockage de ses composants et semi-finis (+20 %). La surface de production du site sera ainsi agrandie de plus de 650m², tandis que les bureaux des équipes support et R&D et le laboratoire d’essais et de qualification bénéficieront d’une augmentation de 1 500 m². « Ce plan s’inscrit pleinement dans la volonté du groupe de s’imposer comme un acteur majeur de la décarbonation et du bien-être dans les bâtiments grâce au développement de solutions de plus en plus éco efficientes et intelligentes pour le chauffage, la ventilation et la qualité de l’air intérieur », ajoute Guillaume Flipo.

Lancés le 28 mars dernier, les travaux du site historique de La Roche-sur-Yon se termineront en mars 2024. Avec ce projet d’agrandissement, le groupe Atlantic prévoit le recrutement de 20 personnes, que ce soit en fabrication ou en R&D.

Robin Schmidt

Photo de une : © Antoine Meyssonier - Groupe Atlantic