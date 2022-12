Le groupe Hydro acquiert Hueck

Le groupe Hydro annonce l’acquisition de Hueck, fournisseur allemand de systèmes en aluminium et de profilés en aluminium extrudé pour la création de fenêtres, portes et façades. Ce rachat permettra à Hydro de renforcer sa présence en Allemagne et sur les autres marchés européens.

L’entreprise Hueck, basée à Lüdenscheid, en Allemagne, a été rachetée par le groupe Hydro. Hueck, qui dispose de deux presses d’extrusion, d’une fonderie, et d’une plateforme de distribution, emploie 500 personnes à travers deux entités : Hueck Extrusion et Hueck Systems. Outre l’Allemagne, l’entreprise s’adresse également aux marchés autrichien, suisse, danois, britannique, néerlandais, tchèque et français.

De son côté, le groupe Hydro comprend 3 200 collaborateurs, à travers ses marques Technal, Sapa et Wicona. Depuis plusieurs années, ces trois marques travaillent au développement de solutions bas carbone, contenant au moins 75 % de matériaux recyclés et 95 % de matériaux recyclables.

Cette acquisition permettra à Hydro de renforcer sa position en Allemagne et sur les autres marchés européens, grâce à une gamme encore plus élargie.

« Ensemble, formant une seule et même entreprise, Hueck et les marques d'Hydro Building Systems Technal, Sapa, et Wicona, investiront sur la durabilité, l'implantation locale et l'expertise technique. Avec l’acquisition de Hueck, notre mission demeure la même : nous nous engageons pleinement à aider nos clients à saisir les nouvelles opportunités présentes sur le marché du bâtiment et de la construction », a réagi Henri Gomez, vice-président d’Hydro Building Systems.

L’acquisition devrait être finalisée d’ici la fin du premier trimestre 2023.

Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock