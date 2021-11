Le groupe Janneau rachète FMA-F2M

Le 14 octobre dernier, le groupe Janneau Industries annonçait le rachat de l'entreprise FMA-F2M, également implantée en Loire-Atlantique (44). À travers cette acquisition, le groupe entend développer ses gammes de produits et matériaux, notamment en acier et inox, et s'adresser au marché des professionnels du bâtiment.

Depuis 50 ans, le groupe Janneau est spécialisé dans les fenêtres, portes-fenêtres et portes d'entrée en bois, PVC et aluminium. Il emploie aujourd'hui 600 personnes et réalise un chiffre d'affaires de 90 millions d'euros.

Mi-octobre, il a annoncé avoir fait l'acquisition de l'entreprise FMA-F2M, spécialisée dans la menuiserie aluminium et acier sur-mesure. Depuis 2007, l'entreprise FMA-F2M, située à La Regripière (44), s'est structurée pour répondre aux marchés du tertiaire, du résidentiel et du collectif, aussi bien en construction qu'en rénovation.

Cette acquisition permet au groupe Janneau d'élargir sa gamme de produits et matériaux, et de s'ouvrir au marché des entreprises du bâtiment, duquel il était jusqu'ici absent.

« Ce rapprochement permet de développer des complémentarités. Nous partageons des valeurs humaines très fortes et un sens de l’écoute client développé. Le turnover est très faible au sein de nos structures, un marqueur fort qui atteste de la qualité de vie au travail pour les équipes. Nous allons pouvoir continuer à développer l’histoire car il n’y a pas de changement fondamental de culture, l’ADN de FMA-F2M est très proche du nôtre, plaçant le client au cœur de nos préoccupations », explique Pierre Bordier, Directeur Général de Janneau Menuiseries.

« C’est avec confiance et plaisir que cette transmission s’opère, elle sera positive pour les clients de FMA et de Janneau et permettra de proposer une offre complète en terme de matériaux (PVC, Bois, Alu, Acier) et de savoir faire (industriel haut de gamme et hors standard s) », a de son côté réagi Bru no Delage, Directeur Général de FMA-F2M.

Les deux parties précisent qu'elle conserveront leur histoire, leur clientèle, et leurs objectifs.