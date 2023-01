Le groupe Maugin vise les 100 millions d’euros de CA d’ici 2027

Le groupe Maugin annonce la nomination de son nouveau directeur industriel, et détaille ses objectifs sur cinq ans. Le groupe prévoit notamment d’atteindre 200 000 menuiseries fabriquées par an, et 100 millions d’euros de chiffre d’affaires d’ici 2027, grâce à de nombreux investissements et à l’augmentation des capacités de production.