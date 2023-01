Le groupe Riaux change de direction

Fabricant d’escaliers-sur-mesure, le groupe Riaux annonce la reprise de sa direction par Luc Fernandez, dirigeant expérimenté issu de la menuiserie. Ce dernier peut compter sur le soutien de plusieurs cadres de la société qui investissent à ses côtés. Le fonds Transmettre & Pérenniser II mène l’opération en tant qu’actionnaire de référence avec l’appui du Fonds Bois et Eco-Matériaux de Bpifrance.

C'est en 1977 que Jean-Paul Riaux reprend le flambeau de l’entreprise de charpente de son père, implantée à Bazouges-la-Pérouse (35). Rapidement, il décide de la spécialiser dans la fabrication d’escaliers en bois sous le nom de Riaux Escaliers et renforce son développement en 2000 lorsqu'il rachète la société Mauges Escaliers, se dotant ainsi d’un deuxième site de production à La Pommeraye (49).

Âgé de 72 ans, Jean-Paul Riaux décide de passer la main à ses cadres clés ainsi qu’à Luc Fernandez, dirigeant expérimenté issu du secteur de la menuiserie, qui devient ainsi Président de la société.

Étendre la notoriété du groupe

Intégré au sein du groupe depuis le mois de septembre, Luc Fernandez a déjà engagé un plan de transformation et de développement. Son objectif ? « conserver la sérénité au sein du groupe et continuer, voire accélérer son développement afin d’étendre sa notoriété à l’échelle nationale, aidé par les fonds d’investissements partenaires et les cadres associés à ce beau projet », commente-t-il.

Sodero Gestion, via son fonds Transmettre & Pérenniser II, et Bpifrance via son Fonds Bois et Éco-Matériaux, accompagnent cette opération de transmission.

« Cette opération correspond parfaitement aux objectifs de notre fonds Transmettre et Pérenniser II qui boucle ainsi son 9ème investissement : permettre la transmission de PME performantes à des managers entrepreneurs, et ainsi conserver les centres de décisions au cœur de nos régions », ajoute Romain Engrand, directeur Exécutif chez Sodero Gestion.

Aujourd’hui, le groupe Riaux est le numéro un des escaliers-sur-mesure et est reconnu pour porter une attention particulière à la qualité de ses produits, réalisés par des Compagnons du Devoir. L’activité se partage entre Riaux Escaliers, qui réalise environ 7 000 escaliers par an pour une clientèle d’artisans et de constructeurs, et Mauges Escaliers qui produit et commercialise de son côté pour la promotion immobilière.

Avec près de 80 % des escaliers produits et commercialisés chaque année, le groupe ambitionne de renforcer son développement dans les autres régions françaises. Ce dernier a également pour but de mettre en place une politique RSE en renforçant ses actions en matière d’optimisation de la consommation énergétique, de réduction des émissions de GES, et de développement des approvisionnements en bois local.

Marie Gérald

Photo de Une : ©Adobe Stock