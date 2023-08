Le nombre d'apprentis dépasse les 200 000 jeunes dans l'artisanat

La nouvelle édition du baromètre ISM-MAAF sur l’apprentissage dans l'artisanat vient d’être dévoilée. Pour l’année scolaire 2021-2022, la barre symbolique des 200 000 jeunes accueillis et formés au sein d'entreprises artisanales a été franchie pour la première fois. Le secteur du BTP ne déroge pas à la règle, et continue d’attirer massivement.

L’apprentissage au sein des entreprises artisanales se porte bien dans l’Hexagone. Le baromètre ISM-MAAF sur l’apprentissage dans l'artisanat en 2021-2022 révèle qu’en France, un apprenti sur quatre évolue dans le secteur de l’artisanat. Ce nouveau baromètre souligne que la barre symbolique des 200 000 jeunes en apprentissage dans l'artisanat vient d'être franchie. Un nombre en hausse de 14 % par rapport à la saison 2020-2021, qui comptait 175 950 apprentis.

Le secteur du BTP, particulièrement attractif depuis de quelques années, ne s'essouffle pas et continue d’attirer massivement de nombreux jeunes tous les ans. Pour preuve, on retrouve parmi les principaux secteurs pour la formation d’apprentis le secteur de l’électricité en bâtiment, avec une hausse du nombre d’apprentis de 18 % par rapport à l’année précédente. La maçonnerie générale et le gros œuvre enregistre une hausse de 14 %, avec 9 270 jeunes ayant choisi ces corps de métiers. Les travaux de menuiserie et de plomberie enregistrent de leur côté une hausse respective de 14 et 12 %.

« Pour la seconde année consécutive, l’artisanat surprend par sa capacité à accueillir toujours plus d’apprentis. Le nombre d’apprentis franchit d’ailleurs le seuil symbolique des 200 000. La donne a aussi changé sur la physionomie des parcours. L’artisanat accueille à tout niveau de diplôme, en sortie de collège, de BAC. La part des formations en enseignement supérieur a doublé en seulement trois ans. Les jeunes et adultes sont également nombreux à choisir la filière de l’apprentissage pour se réorienter ou se reconvertir dans un métier de l’artisanat. Des métiers qui confirment ainsi leur attractivité et leurs besoins d’embauche dans le contexte de sortie de crise sanitaire. Certains diplômes sont particulièrement recherchés, témoignant de tensions sur le marché de l’emploi, notamment dans les métiers de la boucherie-charcuterie, de la couverture du bâtiment, de la maintenance des matériels, d’ambulancier ou de la réparation automobile », explique Catherine Élie, directrice des études de l’Institut Supérieur des Métiers.

65 % des apprentis formés trouvent un emploi rapidement

Autre aspect positif : le taux d’accès à l’emploi, qui est en hausse pour les apprentis formés aux métiers de l’artisanat, et ce, quel que soit le niveau de diplôme. À titre de comparaison, en 2021-2022, les apprentis ayant achevé leur formation étaient 65 % à trouver un emploi dans les six mois. Cette part représentait 63 % en 2020-2021.

De nombreux métiers du secteur du BTP figurent parmi les métiers offrant le plus de garanties d’accès à l’emploi. Pour les Bac Professionnels couvreurs, 86 % des jeunes parviennent à trouver un emploi dans les six mois qui suivent leur formation. Par ailleurs, 83 % des Bac Professionnels carreleur mosaïste et des BTS Systèmes constructifs bois et habitat accèdent à un métier une fois leur formation achevée.

Une dynamique qui s’observe à l’échelle nationale

Cette augmentation du nombre d’apprentis formés en entreprise artisanale concerne toutes les régions et tous les départements, à l’exception de l’Aisne et de la Corse. L’Occitanie et les Pays de la Loire enregistrent les plus fortes hausses.

Une dynamique que l’on retrouve à la fois dans les grandes métropoles et dans les zones rurales. À savoir que 20 % des apprentis dans l’artisanat se forment au sein de communes rurales. Les agglomérations de moins de 200 000 habitants accaparent près de la moitié des apprentis, alors que seulement 28 % de la population y réside. 24 % des apprentis sont formés dans les grandes agglomérations de plus de 200 000 habitants.

