Léger ralentissement pour les matériaux de construction

Après une très belle reprise en début d'année, l'activité des matériaux de construction s'est légèrement repliée au cours de l'été 2021, selon la dernière conjoncture de l'Unicem, avec -5,3 % pour le béton prêt à l'emploi (BPE) comparé au trimestre précédent, et -3,7 % pour les granulats. La conjoncture reste toutefois bien orientée dans le BTP.

A fin avril, l'Unicem constatait une reprise énergique de l'activité des matériaux de construction, non seulement comparé à avril 2020 (marqué par le premier confinement), mais aussi par rapport à l'année 2019, plus représentative. Ainsi, la demande en granulats dépassait les niveaux d'avant-crise, avec +4,7 % comparé à avril 2021, et +2,1 % pour le béton prêt à l'emploi (BPE).

De chiffres en repli comparé au trimestre précédent

Mais cet « épisode d'accélération et de rattrapage » semblerait « toucher à sa fin » selon l'Unicem, qui dévoile les derniers chiffres à fin juillet.

A fin juillet, le volume de granulats était ainsi en repli de -2,9 % comparé au mois de juin. Sur trois mois, de mai à juillet 2021, la baisse de l'activité des granulats est encore plus marquée, avec -3,7 % par rapport au trimestre précédent, et -1,8 % comparé à deux ans plus tôt, soit avant la crise. L'Unicem souligne que les niveaux restent toutefois supérieurs de +4 % à la même période de 2020.

Pour le béton prêt à l'emploi (BPE), la baisse était de -3,3 % entre juin et juillet. Sur trois mois, le recul est de -5,3 % par rapport au trimestre précédent, et de -0,7 % comparé à deux ans plus tôt. Mais le bilan est légèrement plus positif par rapport à 2020, avec +0,8 % comparé à la même période.

Malgré ce ralentissement, l'Unicem souligne que la conjoncture reste bien orientée, avec des carnets de commandes bien remplis dans le bâtiment (construction de logements, gros œuvre), et un regain d'optimisme dans les travaux publics.

Selon le syndicat, certains points appellent toutefois à la vigilance, notamment les pénuries et hausses de prix de certains matériaux importés, qui pèsent sur les coûts de construction, les difficultés de recrutement qui ralentissent les chantiers, ou encore la baisse des mises en chantier dans le non résidentiel.

Claire Lemonnier