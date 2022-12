Les ventes de produits de rénovation énergétique explosent sur ManoMano Vie des sociétés | 14.12.22

Alors que les prix des énergies bondissent, les travaux de rénovation énergétique ont toujours autant la côte auprès des Français. Ainsi, entre octobre et novembre 2022, les ventes de certains produits ont augmenté de plus de 200 % sur ManoMano. C’est notamment le cas pour les poêles et chaudières biomasse, les thermostats, et les isolants.

Dans un contexte de crise énergétique et alors que les prix des énergies explosent, les Français misent de plus en plus sur la rénovation énergétique et les énergies renouvelables pour économiser sur leurs factures. C’est en tout cas ce que constate ManoMano, qui enregistre +78 % de ventes d’équipements de rénovation énergétique en octobre et novembre 2022 par rapport à un an plus tôt. La hausse des ventes atteint même +200 % sur certaines catégories de produits permettant de réaliser des économies d’énergie, comme les isolants et les thermostats. L’enseigne recense ainsi 2 thermostats et 6 robinets thermodynamiques vendus toutes les heures, ou encore 29 cheminées vendues chaque jour. +274 % de poêles et chaudières biomasse vendues Même constat sur ManoManoPro, la plateforme dédiée aux professionnels du bâtiment, qui enregistre +90 % de ventes sur les produits de rénovation énergétique. La hausse est particulièrement flagrante pour les poêles et chaudières biomasse, avec +274 % de ventes ! Déjà en 2021, le Syndicat Français des Chaudiéristes Biomasse (SFCB) avait enregistré une explosion des ventes de chaudière bois, avec +103 % de ventes. « Chez ManoMano, nombre de nos clients souhaitent réaliser des travaux de rénovation énergétique mais hésitaient encore entre l’envie de faire, la difficulté à se lancer ou l’effort financier à prévoir. L’analyse de nos ventes montre qu’aujourd’hui le cap est passé », note ainsi Matthieu Pihery, VP Commerce & Global Expansion. Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock



Claire.lemonnier