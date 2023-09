Malgré les crises et leurs conséquences, l’industrie de la céramique parvient à s’adapter

Crise sanitaire, pénurie de matières premières, hausse des prix de l’énergie… De nombreuses industries subissent les conséquences des différentes crises de ces deux dernières années. Bien qu’elle soit également fortement impactée, l’industrie de la céramique est tout de même parvenue à s’adapter aux problèmes d’approvisionnement, tant de matières premières que de gaz.

Ces deux dernières années, l’industrie de la céramique a rencontré une situation inédite de pénurie mondiale de biens industriels, entraînant de ce fait des tensions dans les prix et l’approvisionnement des chaînes. Les récents événements liés à la guerre entre la Russie et l’Ukraine ont encore davantage aggravé ces problèmes d’approvisionnement, tant au niveau des matières premières que du gaz, indispensables pour la production de la céramique.

Cependant, les conséquences de la crise sanitaire et de la guerre en Ukraine n’auront pas eu raison de l’industrie de la céramique. Le maintien de la production, l’effort d’adaptation, ainsi que la réponse rapide du système ont en effet permis au secteur de se maintenir à flot et de reprendre son niveau d’activité assez rapidement.

L’économie circulaire au cœur des futurs enjeux de la céramique

L’industrie de la céramique a donc pu notamment compter sur le récent développement de l’économie circulaire dans son secteur et les prochaines années annoncent ainsi d’importantes innovations dans ce sens. En effet, les performances environnementales de cette industrie et les caractéristiques intrinsèques de ce matériau lui permettent d’être aligné avec les objectifs européens concernant l’économie circulaire.

Composée de matériaux sains pouvant être intégralement recyclés, la céramique dispose entre autres d’un faible impact environnemental par rapport aux autres solutions de substitution. Sa longue durée de vie utile, estimée à 50 ans, sous-entend aussi que les carreaux de céramique nécessitent moins de remplacements, ce qui contribue à réduire l’utilisation de matières premières vierges et les émissions de gaz à effet de serre associées à leur fabrication.

Dans ce sens, la céramique s’affiche comme un produit durable qui offre des bénéfices de bien-être au-delà de l’esthétique et de la fonctionnalité. Outre le fait que ce matériau soit exempté de substances toxiques pour la santé humaine et pour l’environnement, son coût ainsi que son empreinte environnementale apparaissent également comme des arguments pouvant orienter les consommateurs vers son choix.

La demande de céramique reste en forte croissance

Malgré une fermeture inédite des points de vente, le renforcement du commerce en ligne comme canal de vente d’équipements pour la maison et la continuité des commandes et des projets commencés ont aidé à maintenir la solidité commerciale du secteur de l’habitat. La vie au cœur de la pandémie a ainsi accéléré l’adoption d’habitudes et de solutions numériques, jusqu’à maintenir leurs usages en dehors des confinements.

L’industrie de la céramique aurait même par ailleurs bénéficié des conséquences de la crise sanitaire. Les confinements et les restrictions ayant obligé plus de la moitié de la population mondiale à rester enfermée, la sortie progressive de la crise aurait incité les particuliers à entreprendre des projets de rénovations dans leur logement.

Avec la crise sanitaire, la demande des consommateurs pour convertir leur foyer en espaces plein de vie et de confort a ainsi fortement augmenté, ce qui offre par conséquent une grande opportunité à la céramique. Les carreaux de mur et de sol en céramique ont en effet la capacité de transformer les espaces intérieurs, que ce soit à travers la couleur, leur relief ou leur capacité à transmettre des effets naturels comme la pierre, le marbre ou le bois. Le besoin de se connecter avec la nature renforce le désir de créer des connexions entre l’intérieur et l’extérieur, comme si les matériaux circulaient d’un espace à l’autre, sans perdre pour autant au niveau de la sécurité et de la propreté.



Robin Schmidt

Photo de une : Adobe Stock