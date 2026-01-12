BTP en Région Est : un marché en mutation et des perspectives contrastées pour 2026

BTP Région Est : défis économiques, transition écologique, pénurie de main-d’œuvre et RE2020. Quelles perspectives pour le secteur en 2026 ?

Un marché sous pression mais résilient

En 2025, le BTP en Région Est a fait face à plusieurs tensions :

Hausse des coûts des matériaux et de l’énergie , impactant les marges des entreprises.

, impactant les marges des entreprises. Difficultés de recrutement , notamment pour les postes d’ouvriers qualifiés et de chefs de chantier.

, notamment pour les postes d’ouvriers qualifiés et de chefs de chantier. Ralentissement de la construction neuve, avec une baisse des permis de construire, en particulier dans le logement collectif.

Cependant, le secteur montre une capacité d’adaptation grâce à des investissements croissants dans l'innovation et des chantiers d’envergure soutenus par les collectivités locales.

Les grands chantiers et investissements à suivre

La Région Est bénéficie de plusieurs projets structurants qui dynamisent l’activité du BTP :

Modernisation des infrastructures de transport : des travaux sont en cours sur l’A31 bis et les lignes ferroviaires régionales.

Développement des énergies renouvelables : les parcs éoliens et photovoltaïques se multiplient, boostés par les ambitions écologiques des territoires.

Rénovation thermique des bâtiments : impulsée par les aides gouvernementales et la mise en conformité avec la RE2020.

Ces investissements représentent des opportunités importantes pour les entreprises du BTP, en particulier celles spécialisées dans l’efficacité énergétique et les nouvelles techniques de construction.

RE2020 et transition écologique : un tournant pour le BTP

La Réglementation Environnementale 2020 impose des standards plus stricts en matière de performance énergétique et d'empreinte carbone des bâtiments. Cette évolution pousse les entreprises à :

Utiliser des matériaux biosourcés (bois, chanvre, terre crue…).

(bois, chanvre, terre crue…). Développer des techniques de construction bas-carbone .

. S’adapter aux nouvelles exigences thermiques et acoustiques.

Cette transition représente un coût initial pour les entreprises, mais offre aussi une source de différenciation sur un marché de plus en plus tourné vers la construction durable.

Tendances 2026 : défis et opportunités

En 2026, le marché du BTP dans la Région Est sera marqué par plusieurs tendances :

Rénovation en forte croissance , portée par les aides MaPrimeRénov’ et le Plan France Relance.

, portée par les aides MaPrimeRénov’ et le Plan France Relance. Développement du BTP digital : BIM, impression 3D et outils connectés pour optimiser les chantiers.

: BIM, impression 3D et outils connectés pour optimiser les chantiers. Augmentation de l’offre de formation et d’apprentissage pour pallier la pénurie de main-d’œuvre.

Mais des incertitudes demeurent :

Accès au financement plus difficile pour les PME face à la hausse des taux d’intérêt.

pour les PME face à la hausse des taux d’intérêt. Ralentissement du marché immobilier neuf , qui pourrait affecter les carnets de commandes.

, qui pourrait affecter les carnets de commandes. Inflation persistante, pesant sur les marges des entreprises.

Un secteur en pleine mutation

Le BTP en Région Est entre dans une période de transition où les entreprises qui sauront innover et s’adapter aux nouvelles normes environnementales tireront leur épingle du jeu. 2026 s’annonce comme une année clé, avec des opportunités à saisir malgré un contexte économique incertain.

Par Camille Decambu