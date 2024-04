Chauffage : les Français connaissent mal les équipements et les aides

Deux ans après une première enquête, le spécialiste du chauffage Rothelec publie les résultats d’une seconde étude permettant de comparer l’évolution sur 24 mois. Bilan : les Français connaissent de plus en plus mal les systèmes de chauffage et les aides existantes.

Fidèle à son habitude, Rothelec, spécialiste du chauffage électrique, publie les résultats d’une nouvelle enquête sur les Français et le chauffage.

Il s’agissait cette fois-ci de comparer les résultats de deux enquêtes, l’une menée en avril 2022, et l’autre en mars 2024, portant sur la façon dont les François choisissent leur système de chauffage.

Malgré la guerre entre Ukraine, la crise énergétique, et la volonté du gouvernement de réduire la dépendance de l’Hexagone vis-à-vis du gaz, ce combustible reste le premier utilisé par les Français pour se chauffer.

En deux ans, le pourcentage a très légèrement baissé de deux points, passant de 40 % en avril 2022 à 38 % en mars 2024. Il en va de même pour le fioul, passé de 11 % à 9 %.

Côté électricité, la baisse est encore moins marquée, avec seulement -1 point, portant à 35 % le nombre de Français utilisant ce mode de chauffage.

L’essor du bois et des énergies renouvelables

Inversement, le pourcentage de Français se chauffant au bois ou au granulé a quasiment doublé, passant de 6 % à 11 %. Preuve du succès des modes de chauffage recourant aux énergies renouvelables, le solaire gagne également deux points, passant de 5 % à 7 %.

Autre fait notable : en deux ans, le pourcentage de Français déclarant avoir eu froid chez eux l’hiver et avoir eu l’impression de dépenser beaucoup en énergie augmente significativement, passant de 5 % en 2022 à 12 % en 2024.

Des Français qui anticipent davantage les travaux

Dans ce contexte, plus de la moitié (51 %) des Français prévoient de changer de système de chauffage, soit 4 points de plus qu’il y a deux ans. Mais ils sont cette fois-ci plus nombreux à anticiper ce changement avant l’hiver prochain.

En 2022, 63 % déclaraient attendre que les températures soient basses pour lancer ces travaux. Tandis qu’en 2024, 24 % prévoient de changer leur chauffage dès la période estivale.

« Les Français sont de moins en moins nombreux à attendre le dernier moment pour choisir leur équipement de chauffage. Ces deux dernières années ont été particulièrement compliquées et les Français ont bien compris la leçon. Nous préconisons de s’en occuper à partir de mai, jusqu’à septembre. C’est la période où tous les professionnels sont disponibles et où les pénuries ne risquent pas de bloquer ce genre de projets », en profite pour rappeler Éric Anes, président de Rothelec.

Concernant le choix du système de chauffage, les équipements les moins chers restent les plus plébiscités, dans un contexte marqué d’inflation. Le prix reste ainsi le premier critère de choix pour les Français. Si le pourcentage s’élevait à 72 % en 2022, il passe même à 86 % en 2024. Parallèlement, les exigences se renforcent concernant les garanties, le service client, le made in France, ou encore la compatibilité solaire, tandis que l’esthétisme et les fonctionnalités d’automatisation passent au second plan.

Une méconnaissance qui s’accentue

Dernier constat : les Français sont de plus en plus perdus concernant les différents types de chauffage, et les aides existantes. En 2022, 66 % avouaient ne rien savoir sur les spécificités des différents systèmes de chauffage. Aujourd’hui, le pourcentage grimpe à 71 %.

Côté aides, 67 % déclarent les connaître mais être totalement perdus pour choisir.

Malgré cela, les Français sont toujours 73 % à préférer se débrouiller seuls pour choisir leur chauffage. Seuls 11 % font appel à un expert.

Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock