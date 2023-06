Voé inaugure sa première unité de granulation et dévoile ses ambitions pour l'avenir

En plus de l’inauguration, à Labourse (62), de la première unité de production de granulés issus de bois recyclé, Voé, opérateur énergétique et producteur de chaleur renouvelable, annonce la prise de participation majoritaire de Léon Grosse. De quoi lui permettre d’accélérer son activité à l’échelle nationale.

Le début du mois de juin aura été animé pour Voé, opérateur énergétique et producteur de chaleur renouvelable biomasse. Au cours de l'inauguration, le 9 juin 2023 à Labourse (62), de la première unité de production de granulés issus de bois recyclés, Granuloé, les dirigeants de Voé ont profité de l'événement pour annoncer la prise de participation majoritaire de Léon Grosse.

Étaient présents au cours de cette journée Olivier Gacquerre, président de l’Agglomération de Béthune-Bruay, Amel Gacquerre, sénatrice et conseillère régionale des Hauts-de-France, Victor Jumez, directeur général de Voé et Lionel Christolomme, président du directoire de Léon Grosse. Ce dernier se félicite de cette prise de participation majoritaire : « Notre groupe, acteur de la transition écologique, s’engage au quotidien vers un nouveau modèle d’entreprise responsable. Notre prise de participation majoritaire dans Voé renforce et complète notre offre dédiée aux énergies renouvelables. Nous sommes fiers de pouvoir contribuer au développement de Voé et plus largement à l’essor économique de la région Hauts-de-France », a-t-il déclaré.

Un innovateur et un acteur du développement durable

Voé est un opérateur énergétique basé à Béthune, qui conçoit et exploite des chaufferies biomasse pour ses clients publics ou privés, à destination de l’habitat collectif, des équipements publics et de l’industrie, pour des projets de construction neuve ou en rénovation.

L’opérateur propose à ses clients un accompagnement pour encourager le développement des énergies renouvelables. Pour garantir aux clients une stabilité de prix et une origine locale, Voé s’est lancé dans un projet de production de ses propres granulés, fabriqués à partir de palettes en fin de vie localement disponibles. Ces derniers vont ensuite servir de source d’énergie verte pour les chaufferies collectives.

Lier économie circulaire dynamique et alternative écologique

Granuloé à Labourse est le fruit de l’actionnariat entre Voé, la Sem Energies Hauts-de-France, et Enercoop Hauts-de-France. Cette industrie du bois est pionnière dans la transformation de palettes en granulés de bois, et favorise également l'économie circulaire, en valorisant les ressources locales et en offrant une alternative écologique et durable pour le chauffage et la biomasse.

Les avantages sont nombreux puisque la récupération des palettes de bois s’effectue dans un rayon de 50 kilomètres, limitant de fait l’impact carbone des véhicules en charge du rapatriement des palettes. La collecte et le traitement du bois de classe « A » est peu énergivore et ne nécessite aucun séchage, et la ressource devient une matière première combustible au titre du statut de sortie de déchet (SSD). Les granulés fabriqués sont à base de bois résineux, sans écorce, 100 % naturels, livrés en circuit court et analysés par un laboratoire indépendant conforme à la norme EN Plus.

La fabrication des granulés ne nécessite aucun traitement chimique, et la ressource nécessaire à sa fabrication est abondante, puisqu’en France, 800 000 tonnes de palettes en fin de vie sont disponibles par an. Dans les Hauts-de-France, il s’agit de 150 000 tonnes par an.

Voé crée des boucles locales d’énergie vertueuses au bénéfice de la transition écologique des territoires. Pour preuve, les chaufferies biomasses de l’opérateur sont alimentées à partir de déchets ultimes de bois collectés, et transformés localement en granulés dans ses propres usines

Les clients de leurs côtés ont la garantie d’un approvisionnement plus sûr en combustible renouvelable, produit à proximité, bas carbone et économique.

Avec cette prise de participation majoritaire arrivent de plus grandes ambitions

En 2021, le groupe Léon Grosse avait fait l’acquisition d’une première prise de participation dans Voé. Il devient aujourd’hui l’actionnaire majoritaire aux côtés du fondateur, par le biais d’une augmentation de capital. L’actionnaire tiers Nord Création (IRD Gestion) cède ainsi sa participation minoritaire, détenue dans le capital depuis 2021.

L’opération va ainsi permettre d’accélérer l’activité de l’entreprise sur le territoire français notamment pour répliquer le modèle de l’usine pilote Granuloé sur l’ensemble du territoire national, mais également de concevoir, financer et exploiter des solutions de production d’énergie à base de chaudières biomasse.

À l'horizon 2030, l’objectif est de déployer un réseau d’une vingtaine de boucles locales d’énergie sur l’ensemble du territoire français.

« C’est une fierté d’inaugurer notre première unité de granulation Granuloé à Labourse. Grâce à la prise de participation majoritaire de Léon Gross, Voé se renforce pour investir dans la production de chaleur renouvelable. La confiance et le soutien de Léon Grosse permettent de confirmer nos ambitions et de positionner Voé en partenaire de confiance de nos clients pour le développement de la chaleur biomasse en France », se réjouit Victor Jumez, directeur général de Voé.

