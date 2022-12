Terre cuite : Wienerberger envisage de racheter son concurrent Terreal Vie des sociétés | 20.12.22

Le fabricant autrichien de terre cuite Wienerberger envisage l’acquisition des activités de Terreal, renforçant ainsi sa présence sur les marchés porteurs de la rénovation et de la réparation, notamment en France et en Allemagne. Ce rachat devrait doubler les ventes en toitures du groupe et lui permettrait de proposer des solutions solaires.

Le groupe autrichien Wienerberger a annoncé avoir formulé une offre visant à acquérir des activités majeures de son principal concurrent Terreal, en Allemagne, en France, en Italie, en Espagne et aux Etats-Unis. Les activités en Autriche, en Pologne et en Hongrie devraient rester dans les mains des actionnaires existants. Son ambition ? Créer « le premier véritable expert européen en matière de toits en pente » qui intègre des solutions pour l'énergie solaire, l'eau et d'autres solutions pour le toit. Une étape importante pour Wienerberger dans sa stratégie de croissance Avec cette vente, le fabricant autrichien devrait générer un chiffre d’affaires d’environ 740 millions d’euros en 2022. « L’acquisition de Terreal doublerait nos ventes de toiture. En les faisant passer à 75 millions m2, elle constituerait une étape importante dans la mise en œuvre de notre stratégie de croissance créatrice de valeur », a commenté Heimo Scheuch, PDG du Groupe Wienerberger. Si l’opération se concrétise, Wienerberger agrandirait son empreinte opérationnelle de 29 sites. Par ailleurs, Terreal exploite des installations de pointe, notamment en France, et en Allemagne, ce qui permettrait à l’entreprise, basée à Vienne, de renforcer encore sa position de pionnier de l'innovation et de la décarbonisation dans le secteur. « Grâce à l'importance commune que nous accordons à la durabilité, aux solutions innovantes et aux modèles commerciaux digitalisés, l'installation de nos solutions permettra de réduire les émissions de CO2 de 225 000 tonnes par an », a souligné le dirigeant autrichien. « À l'heure où des défis sans précédent liés aux prix élevés de l'énergie et des besoins toujours plus urgents de décarbonisation de notre industrie et du bâtiment nous assaillent, unir nos forces avec Wienerberger nous permettrait d'accélérer notre feuille de route actuelle​​ », a quant à lui déclaré Laurent Musy, PDG du groupe Terreal. Marie Gérald Photo de Une : © AdobeStock

