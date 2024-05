Le Centre Technique des Industries Aérauliques et Thermiques (CETIAT) boucle une bonne année 2023, malgré un contexte économique délicat. Les regards sont désormais braqués sur 2024, pour laquelle un nouveau Contrats d’Objectifs et de Performance (COP) 2024-2027 a été élaboré et cosigné avec les pouvoirs publics et le syndicat professionnel UNICLIMA.

Malgré tous les obstacles dressés sur son chemin en 2023, le Centre Technique des Industries Aérauliques et Thermiques (CETIAT) a réalisé un chiffre d’affaires de 14,4 millions d’euros l’année passée, en légère hausse de 2 % par rapport à 2022.

Par ailleurs, la collecte de la Taxe Fiscale Affectée (TFA) n’a pas été impactée en 2023, du fait d’un décalage de 6 mois. Celle-ci atteint 5,3 millions d’euros l’année dernière, soit une hausse de près de 6 % par rapport à 2022. Le chiffre d’affaires des actions collectives a quant à lui progressé de +5 %, pour passer de 4,6 millions d’euros en 2022 à 5 millions d’euros en 2023.

« L’année 2023 a été marquée par une difficulté de recrutement tout au long du 1er semestre, engendrant un sous-effectif notoire et une sous-capacité de production. Au second semestre, la situation économique s’est dégradée, avec un ralentissement de l’activité dans un contexte économique européen en berne. Heureusement, nous avons pu compter sur les industriels qui ont maintenu leur confiance dans nos prestations, dont la formation qui continue de croître », souligne Pierre Claudel, directeur général du CETIAT.

Les investissements ont également connu une hausse en 2023, passant à 1,1 million d’euros. D’importants moyens ont été consacrés à la rénovation du centre technique et de ses infrastructures. Le but premier étant de réduire sa consommation d’énergie de l’ordre de 30 %.

Des prestations en dents de scie

Pour ce qui est des prestations, les résultats sont mitigés. Les activités marchandes ont marqué le pas en 2023, s’établissant à 9,4 millions d’euros, en deçà de la croissance envisagée. Le sous-effectif chronique, qui découle des difficultés de recrutement, a eu un impact non négligeable sur la production, en particulier sur les prestations d’étalonnages.

Une tendance du marché qui a impacté défavorablement certaines prestations proposées par le CETIAT, comme les essais et les études pour les produits du génie climatique. Un secteur d’activité qui est resté stable par rapport à 2022, alors qu’une croissance avait été budgétée. En revanche, les études énergétiques et de décarbonation restent bien orientées.

La formation a quant à elle su profiter de la mutation du secteur. Avec plus d’une centaine de modules proposés chaque année, le CETIAT a de nouveau développé cette activité en 2023, avec une augmentation de 25 %.

Quel bilan pour le COP 2020-2023 ?

Si un nouveau COP 2024-2027 a été élaboré et cosigné, l’heure est d'abord au bilan de celui de 2020-2023.

Malgré la crise sanitaire qui est venue tout chambouler, le centre technique a su faire preuve de résilience et de constance puisque dans leur globalité, les objectifs assignés ont été respectés. À noter que les travaux collectifs pour accompagner la transition énergétique et écologique ont progressé de 35 % et l’accompagnement industriel se maintient à un très bon niveau.

L’industrie du futur se décline sous l’angle de la décarbonation de l’industrie pour le CETIAT, avec la création de l’Alliance ALLICE, pour fédérer les acteurs de la demande et de l’offre sur ce marché. En 2023, celle-ci compte plus de 120 membres et partenaires, et a déjà produit ou engagé plus de 30 études collectives pour un budget de 1,5 million d’euros.

Le CETIAT souligne également la réussite de la nouvelle gouvernance des actions collectives, avec la mise en place de projets pluriannuels. 32 projets ont en effet été lancés depuis 2020, dont 15 achevés sur la période du contrat. La participation des entreprises ressortissantes aux activités du centre a bondi de 250 % grâce à cette nouvelle animation.

Hausse du CA et des investissement, et nouveau COP pour 2024

Pour l’année 2024, le CETIAT prévoit une hausse de son chiffre d’affaires, avec une prévision de 15,2 millions d’euros. Un montant réparti entre les actions collectives (5,4 millions d’euros) et les activités marchandes (9,8 millions d’euros), malgré une baisse de la collecte de la TFA attendue à 4,9 millions d’euros.

Côté investissement, 1,2 million d’euros ont été prévu pour 2024, dont 300 000 euros financés par la TFA. Le chantier prioritaire reviendra à la construction d’une plateforme d’essais de machines thermodynamiques. Celle-ci doit servir à répondre aux exigences de sécurité induites par les nouveaux fluides frigorigènes inflammables.

Par ailleurs, le CETIAT compte maintenir son rôle d’expertise, de veille, d’anticipation et d’accompagnement des projets pour la filière.

Enfin, le COP 2024-2027, élaboré et cosigné avec les pouvoirs publics et le syndicat professionnel UNICLIMA, s’inscrira dans la continuité du précédent, avec trois axes techniques principaux :

décarbonation, sobriété énergétique et économie circulaire

confort/santé/sécurité

métrologie de l’énergie

Ces trois axes seront complétés par quatre thématiques support que sont la transition numérique et l’IA, l’évaluation des performances, la diffusion de savoirs et d’expertises et enfin, la souveraineté et la résilience.

Jérémy Leduc

Photo de Une : Quentin Pechoux