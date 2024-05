1 200 postes d’alternants à pourvoir chez Saint-Gobain France en 2024

Saint-Gobain France publie 1 200 nouvelles offres d’alternance pour 2024-2025, dont 150 dédiées au CFA Génération Saint-Gobain, en complément des 700 postes d’alternants déjà pourvus. Une importante campagne de communication a été mise en place pour l’occasion.

Le géant français des matériaux de construction Saint-Gobain souhaite recruter 1 200 alternants en 2024. Pour l’occasion, le groupe vient de publier autant de nouvelles offres d’alternance pour 2024-2025, dont 150 sont dédiées au CFA Génération Saint-Gobain. Ces offres viennent compléter les 700 postes d’alternants déjà pourvus.

Ces postes, ouverts partout en France, viennent couvrir plusieurs niveaux d’études. Du CAP au Master, ils concernent également toutes les filières métiers, notamment le commerce, la technique/production, la logistique, l’exploitation ou encore les ressources humaines.

Une communication axée sur les réseaux sociaux

Pour faire connaître ces offres de recrutement, Saint-Gobain a axé sa communication sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok. Sur le compte du groupe, des micro-trottoirs et plus de 30 vidéos mettant en avant des alternants qui évoquent leur métier, leurs projets, l’ambiance de travail etc, sont disponibles.

En complément, un job dating au cours duquel recruteurs et candidats pourront se rencontrer sera organisé fin avril à la Tour Saint-Gobain, à La Défense.

Certifié « Happy Trainees » depuis 2016, Saint-Gobain est arrivé en 2023 à la première place de la catégorie « Alternance, +500 alternants » du classement HappyTrainees. Dressé par les étudiants, il classe les entreprises en fonction de la qualité des missions d’alternance proposées.

« Employeur majeur d’alternants en France, je me félicite que Saint-Gobain, leader mondial de la construction durable, soit jugé par les jeunes eux-mêmes comme une entreprise où il fait bon faire une alternance tant les opportunités de carrières offertes aux jeunes talents sont nombreuses et stimulantes pour accompagner la transition bas carbone du bâtiment, dans l’industrie comme dans la distribution », explique Régis Blugeon, directeur des ressources humaines de Saint-Gobain France.

Un accompagnement pour les candidats non retenu

L’engagement du groupe en faveur des stagiaires et alternants se traduit aussi par une attention portée à 100 % des candidatures dans le cadre d’un partenariat renouvelé avec le cabinet Yaggo. Celui-ci est notamment chargé d’apporter des réponses adaptées et des conseils personnalisés à chaque candidat non retenu. L’an dernier, les 20 000 candidatures reçues ont ainsi fait l’objet d’une réponse jugée « meilleure » que celles des autres entreprises par 98 % des répondants.

Saint-Gobain France a également reçu, pour la 9ème année consécutive, la certification « Top Employer Global », une reconnaissance détenue par seulement 17 entreprises dans le monde.

Jérémy Leduc

Photo de Une : AdobeStock