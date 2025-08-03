Aides travaux 2026 : MaPrimeRénov’, TVA réduite, éco-PTZ… comment financer votre rénovation
Rénover un logement représente souvent un budget conséquent. Isolation, chauffage, ventilation, adaptation du logement : la facture grimpe vite. Pourtant, en 2026, plusieurs dispositifs publics et privés permettent encore de réduire le coût des travaux.
Le sujet reste mal compris. Beaucoup de particuliers parlent encore de “crédit d’impôt travaux”, alors que le principal levier a changé depuis plusieurs années. Aujourd’hui, le financement repose surtout sur MaPrimeRénov’, la TVA réduite, l’éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ), les certificats d’économies d’énergie (CEE) et certaines aides locales.
Voici ce qu’il faut réellement savoir pour bâtir un plan de financement solide avant de signer un devis.
Le crédit d’impôt travaux existe-t-il encore en 2026 ?
Pour la rénovation énergétique classique, le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) n’est plus le bon repère. Il a été remplacé par MaPrimeRénov’ depuis 2020.
Concrètement, cela signifie qu’un ménage qui souhaite isoler sa maison, remplacer son chauffage ou engager une rénovation globale doit d’abord regarder les dispositifs de prime et de prêt, bien avant un éventuel avantage fiscal.
Des crédits d’impôt ciblés ont existé ou existent encore sur certains sujets précis, notamment liés à l’adaptation du logement, mais ils ne constituent plus le socle principal du financement des travaux.
MaPrimeRénov’ reste l’aide centrale en 2026
Pilotée par l’Anah, MaPrimeRénov’ demeure la principale aide publique pour la rénovation énergétique.
Elle concerne plusieurs profils :
- propriétaires occupants,
- propriétaires bailleurs,
- copropriétés selon certains dispositifs.
Les montants dépendent notamment :
- des revenus du foyer,
- du type de logement,
- de la nature des travaux,
- du gain énergétique attendu.
Deux grandes logiques : rénovation par geste ou rénovation d’ampleur
La rénovation par geste
Elle concerne un ou plusieurs travaux ciblés :
- isolation des combles,
- isolation des murs,
- changement de chauffage,
- ventilation performante,
- production d’eau chaude plus efficace.
C’est souvent le choix retenu pour un premier chantier ou un budget plus contenu.
La rénovation d’ampleur
Elle vise une transformation plus globale du logement, avec plusieurs travaux coordonnés.
L’objectif est clair : améliorer fortement la performance énergétique du bien et sortir des logements les plus énergivores.
Ce parcours devient souvent plus rentable à moyen terme, car il réduit durablement les factures d’énergie et valorise le patrimoine.
TVA réduite : un levier simple et immédiat
La TVA réduite reste l’un des dispositifs les plus efficaces car elle s’applique directement sur la facture de l’entreprise.
Selon les travaux, deux taux peuvent s’appliquer dans un logement achevé depuis plus de deux ans.
TVA à 5,5 %
Elle concerne principalement les travaux de rénovation énergétique :
- isolation thermique,
- certains équipements de chauffage performants,
- amélioration énergétique globale,
- certains travaux induits liés au chantier principal.
TVA à 10 %
Elle concerne plutôt :
- amélioration,
- entretien,
- transformation,
- aménagement intérieur.
TVA à 20 %
Elle reste applicable sur certains travaux lourds, constructions neuves ou opérations ne rentrant pas dans les régimes réduits.
L’éco-prêt à taux zéro : financer sans intérêts
L’éco-PTZ permet d’emprunter pour financer des travaux énergétiques sans payer d’intérêts.
C’est un outil très utile pour couvrir le reste à charge après les aides.
Il peut concerner :
- propriétaires occupants,
- bailleurs,
- certains syndicats de copropriété.
Son intérêt est simple : lisser le coût des travaux sur plusieurs années sans alourdir le coût total par les intérêts classiques d’un crédit.
Les certificats d’économies d’énergie (CEE)
Les CEE restent un complément souvent sous-estimé.
Ils prennent généralement la forme :
- d’une prime,
- d’un bon d’achat,
- d’une remise,
- d’un accompagnement financier via un opérateur énergie.
Ils peuvent venir s’ajouter à d’autres aides selon les cas.
Peut-on cumuler les aides ?
Oui, c’est même souvent la stratégie la plus intelligente.
Un ménage peut combiner :
- MaPrimeRénov’,
- TVA réduite,
- prime CEE,
- éco-PTZ,
- aides locales.
C’est ce montage qui permet parfois de rendre un chantier réalisable.
Exemple concret
Un propriétaire souhaite isoler ses combles et remplacer une vieille chaudière.
Il peut potentiellement mobiliser :
- une prime MaPrimeRénov’,
- une TVA à 5,5 %,
- une prime CEE,
- un éco-PTZ pour financer le solde.
Résultat : reste à charge réduit et mensualités plus supportables.
Les erreurs les plus fréquentes
Signer trop vite un devis
Certaines aides doivent être demandées avant le lancement du chantier.
Choisir une entreprise non conforme
Pour plusieurs dispositifs, le recours à une entreprise qualifiée RGE reste indispensable.
Penser uniquement court terme
Changer seulement un équipement sans traiter l’isolation peut limiter fortement les gains.
Oublier les aides locales
Certaines collectivités proposent encore des soutiens financiers complémentaires.
Tableau récapitulatif
|Dispositif
|Objectif
|Avantage
|MaPrimeRénov’
|Subvention travaux
|Réduit le coût immédiat
|TVA 5,5 %
|Travaux énergétiques
|Baisse directe de la facture
|TVA 10 %
|Travaux d’amélioration
|Fiscalité allégée
|Éco-PTZ
|Financement
|Sans intérêts
|CEE
|Prime complémentaire
|Cumulable selon cas
|Aides locales
|Soutien territorial
|Bonus financier
Ce qui change vraiment en 2026
Le financement des travaux ne repose plus sur un unique mécanisme fiscal. Il faut désormais raisonner en panier d’aides.
Les ménages qui préparent bien leur dossier obtiennent souvent de meilleurs résultats que ceux qui lancent les travaux dans l’urgence.
Le bon réflexe avant de démarrer
Avant tout devis important :
- faites chiffrer plusieurs scénarios,
- comparez geste simple et rénovation globale,
- vérifiez les aides cumulables,
- contrôlez la qualification des entreprises,
- calculez le reste à charge réel.
FAQ
Le crédit d’impôt rénovation existe-t-il encore ?
Le principal levier n’est plus le crédit d’impôt classique. Il s’agit désormais surtout de MaPrimeRénov’.
Puis-je cumuler MaPrimeRénov’ et éco-PTZ ?
Oui, selon les situations.
Tous les travaux bénéficient-ils de la TVA à 5,5 % ?
Non. Cela dépend de la nature des travaux.
Les propriétaires bailleurs peuvent-ils être aidés ?
Oui, certains dispositifs les concernent.
Faut-il obligatoirement une entreprise RGE ?
Très souvent oui pour les aides énergétiques.
En résumé
En 2026, financer des travaux demande davantage de préparation qu’avant, mais les solutions existent toujours. Prime, TVA réduite, prêt sans intérêts, aides complémentaires : un bon montage financier peut faire la différence entre un projet repoussé… et un chantier lancé.
Par Camille Decambu
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