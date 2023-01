Chauffage : 87 % des Français souhaitent la mise en place d’une étiquette énergie

Dans un contexte de hausse de prix des énergies, les Français sont de plus en plus nombreux à se soucier de la performance énergétique de leurs appareils. Les résultats d’une enquête menée par Rothelec montrent qu’ils sont 87% à souhaiter la mise en place d’un étiquette énergie pour les équipements de chauffage.

Après le nutriscore pour les produits alimentaires et l’étiquette énergie pour les produits électroménagers, les Français seraient 87 % à vouloir une étiquette similaire pour mieux choisir leur radiateur. C’est ce que révèle une enquête menée par Rothelec auprès de 2 104 personnes.

Source : sondage Rothelec

Selon les résultats du sondage, 31 % des Français pensent d’ailleurs que cette étiquette existe déjà. Il faut dire que 89 % sont intéressés par la performance énergétique de leurs appareils électriques, et 42 % se disent même très attentifs. Toutefois, si 86 % déclarent connaître l’étiquette énergie allant de A+++ à G pour l’électroménager, 55 % reconnaissent ne pas comprendre leur signification exacte.

Côté appareils de chauffage, les résultats de l’étude montrent que peu de personnes connaissent l’existence de normes (françaises et européennes) sur les radiateurs électriques. Dans le détail, 62 % ignorent l’existence de la norme européenne « Eu.BAC », et 59 % celle de la norme française « NF Électricité Performance ». Concernant cette dernière, seuls 31 % des Français savent l’interpréter.

Équipements de chauffage : vers une étiquette énergie pour faire le meilleur choix ?

Par ailleurs, 42 % des Français se disent très soucieux des performances énergétiques lors du choix d’un radiateur, et 85 % pensent qu’une étiquette énergie sur les radiateurs les aideraient à mieux choisir en fonction des performances énergétiques.

« La performance d’un radiateur conditionne à la fois le confort de chauffe de l’utilisateur mais également la maîtrise de la consommation d’énergie. À la fois motivés par des convictions écologiques et très soucieux de leur pouvoir d’achat, les consommateurs français se montrent de plus en plus attentifs à la performance énergétique de leurs appareils de chauffage », constate Éric Anes, directeur général de Rothelec, qui appelle donc à la mise en place d’un nouvel indicateur pour les équipements de chauffage.

Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock