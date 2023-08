Check Chantier, l’application mobile pour la sécurité des professionnels du BTP

Pour cette rentrée de 2022, l’Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics (OPPBTP) lance Check Chantier. Cette application mobile a pour but d’accompagner les professionnels du BTP en prévention sur les chantiers. Un nouvel outil qui illustre la volonté de l’OPPBTP d’offrir une meilleure assistance technique grâce au digital.

L’OPPBTP a présenté en début d’année les principaux axes retenus dans le cadre du plan @Horizon 2025. Si l’objectif principal est de maintenir la dynamique des précédentes années, celui-ci passe notamment par accentuer la présence de l’organisme dans le digital. Et pour ce faire, l’OPPBTP a déployé les grands moyens.

Au cours d’une conférence de presse donnée en ce mois de septembre, l’organisme vient de dévoiler sa toute nouvelle application mobile Check Chantier. Une application qui va permettre aux professionnels du BTP un accès rapide aux questions de prévention, tout en leur rappelant les bons réflexes à avoir sur leur lieu de travail.



Continuer de diffuser les bonnes pratiques de prévention



Ce nouvel outil a pour vocation d’assurer la continuité de la mission de l’OPPBTP. À savoir : diffuser les bonnes pratiques de prévention dans le quotidien des TPE et PME.

Qu’il soit chef de chantier, chef d’équipe, préventeur ou opérateur, l’utilisateur peut trouver sur l’application toutes les informations et outils dont il a besoin. Pour y parvenir, Check Chantier propose un large panel de fonctionnalités concrètes pour accompagner le professionnel sur le terrain.

Une fonctionnalité pour chaque situation

À travers son application, l’OPPBTP répond aux besoins quotidiens des professionnels du BTP. Ces derniers peuvent profiter de divers outils accessibles en tous lieux et à n’importe quel moment. Ils peuvent par exemple profiter d’un module de vérification pour les échafaudages, primordial pour la sécurité des travailleurs. Une fonctionnalité permettant de s’assurer de l’entretien des engins de chantier est également disponible, avec la possibilité d’imprimer les rapports correspondants. L’application permet également d’entrer en relation avec une équipe de conseiller en ligne, afin d’obtenir des réponses complémentaires sur les notions de prévention et de sécurité. Il existe aussi des outils plus basiques, mais qui peuvent s’avérer tout aussi pratiques, comme l’accès à la météo du jour, bien utile pour anticiper d’éventuels aléas.

« Check Chantier est la concrétisation de tout ce que les outils digitaux peuvent apporter au secteur du BTP en matière de prévention : plus de proximité, de réactivité et d’accompagnement personnalisé. Une application qui a pour objectif d’accompagner les professionnels au quotidien, en direct du chantier, avec des outils immédiatement disponibles dans la poche. L’utilisateur dispose d’une palette de fonctionnalités variées où toutes ses demandes peuvent trouver une réponse, de la plus élémentaire, comme la météo du jour, à la plus exigeante avec la vérification d’échafaudage ou d’engin », complète Paul Duphil, Secrétaire Général de l’OPPBTP, au cours de la présentation de l'outil.

L'application Check Chantier est disponible sur iOS et Androïd.

Jérémy Leduc

Photo de Une : OPPBTP