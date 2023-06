Artisans du bâtiment : la FNAIM Grand Paris lance une labellisation

Partant du constat que les propriétaires hésitent parfois à se lancer dans des travaux de rénovation énergétique, faute de connaître des entreprises fiables, la FNAIM du Grand Paris, Batiref et Actradis lancent la labellisation « Entreprise Référencées FNAIM du Grand Paris » pour restaurer la confiance, avec un annuaire accessible gratuitement.

Alors que l’agglomération parisienne compte 30 % de passoires énergétiques, selon le dernier bilan de l’Observatoire National de la Rénovation Énergétique (ONRE), et que cela représente un défi pour leurs propriétaires, la FNAIM du Grand Paris annonce avoir noué un partenariat avec Batiref et Actradis pour les aider à trouver plus facilement des entreprises du bâtiment de confiance.

Un gage de confiance pour les particuliers, et de visibilité pour les artisans

Les trois partenaires lancent ainsi la labellisation « Entreprise Référencées FNAIM du Grand Paris », visant à sélectionner les artisans les plus fiables, qu’ils s’agissent de plombiers, peintres, ou de professionnels de la rénovation énergétique.

Les particuliers peuvent ainsi accéder gratuitement à l’annuaire des professionnels référencés sur Batiref pour trouver les prestataires les plus adaptés à leurs besoins.

Pour les professionnels du bâtiment, il s’agit d’un moyen d’obtenir de la visibilité et de prouver la qualité de leurs prestations.

« Pour accélérer le chantier de la rénovation énergétique, nous devons lever tous les freins. Nous voulions apporter la crédibilité de notre organisation professionnelle pour encourager le passage à l’action. Ce label est un gage de confiance non négligeable pour les particuliers en recherche de prestataires et, pour les professionnels du bâtiment, une opportunité de développer leur activité grâce à un gain considérable de visibilité », explique Olivier Princivialle, président de la FNAIM du Grand Paris.

Afin d’obtenir le label, les entreprises devront se soumettre à plusieurs étapes : une enquête de satisfaction menée par Batiref sur la base de 5 critères (coûts, délais, fiabilité, qualité, courtoisie), l'obtention d’avis positifs (sur Batiref, les Pages Jaunes, Google…), et une étude du dossier de candidature par Actradis, pour s’assurer de la conformité administrative.

Chaque début de mois, le dossier des entreprises candidates sera examiné par un comité, qui assurera également l’évaluation continue et le suivi des entreprises engagées dans le processus de labellisation.

Claire Lemonnier

