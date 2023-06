L'isolation d'un appartement est un élément crucial pour assurer à la fois le confort thermique et phonique ainsi que pour réduire les dépenses énergétiques. Une bonne isolation permet de maintenir une température agréable tout en limitant les déperditions de chaleur en hiver et les infiltrations d'air chaud en été. Que vous soyez propriétaire ou locataire, il existe des options adaptées à tous les budgets et à toutes les configurations.

Isolation appartement : qu'est-ce que l'isolation thermique ?

L’isolation des murs d’un appartement

L'isolation des murs est l'un des premiers aspects à prendre en compte lorsqu'on souhaite améliorer l'efficacité énergétique d'un appartement. Cela permet d’éviter les transferts de chaleur entre l’intérieur et l’extérieur. Il existe deux options principales : l'isolation par l'intérieur et l'isolation par l'extérieur.

Les avantages et les inconvénients de l’isolation par l’intérieur :

Avantages Inconvénients Les travaux sont simples à réaliser

Meilleure isolation phonique de l’appartement

Un choix d’isolant très large répondant à tous les besoins et tous les budgets

Ne nécessite pas l’accord de la copropriété Engendre une diminution de la surface habitable

Peut nécessiter la révision de l’ensemble du circuit électrique

L’isolation d’un appartement peut également se faire par l’extérieur dans le cas où cette solution a été votée lors de l’assemblée générale des copropriétaires. L’avantage principal de cette solution est de ne pas réduire le volume intérieur des appartements. Attention, cette technique modifie irrémédiablement l’apparence de l’immeuble. Avant de commencer les travaux, il est nécessaire de faire une déclaration de travaux à la mairie du lieu de résidence. Le délai d’instruction est généralement d’un mois.

L’isolation par l’extérieur peut être effectuée de deux manières :

Par la pose d’un matériau isolant (laines minérales ou végétales) recouvert de deux couches d’enduit ;

Par la pose d’une ossature fixée sur le mur extérieur servant de support à l’isolation sur lesquelles sont ensuite installées des bardages.

Combien coûte l’isolation des murs d’un appartement ?

Au-delà de la simple technique choisie, plusieurs facteurs sont à prendre en compte dans le calcul du coût de la réalisation d’une isolation thermique des murs d’un appartement :

Le choix de l’isolant;

Le matériau utilisé pour le parement ou le bardage ainsi que l’état de la façade pour l’isolation thermique extérieur;

Les spécificités de la façade et la hauteur de l’échafaudage à mettre en place;

La nécessité ou non de déposer les fenêtres.

En moyenne, les prix pour la réalisation d’une isolation thermique sont les suivants :

Technique Prix Isolation thermique extérieure Entre 3 000 et 8 000 euros par propriétaire selon l’état de la façade Isolation thermique intérieure Entre 30 et 80 euros par mètre carré

L’isolation des fenêtres et des portes d’un appartement

Isoler un appartement : les fenêtres

Les fenêtres et les portes sont des points sensibles en termes d'isolation d’appartement. Les infiltrations d'air à travers les interstices peuvent entraîner une déperdition de chaleur importante. Il est donc essentiel de bien isoler ces éléments. En effet, selon l’Agence de la transition écologique (ADEME), les fenêtres sont à l’origine de 10% à 15% des pertes de chaleur d’un logement.

En cas de mauvaise isolation des fenêtres d’un appartement, la solution la plus efficace est de changer de vitrage et de remplacer les menuiseries. Il s’agit de la solution la plus coûteuse, le prix moyen d'une fenêtre double vitrage est de 530 euros, pose incluse. En fonction de la fenêtre choisie et des caractéristiques du logement, le prix varie entre 350 et 950 euros.

Pour les plus petits budgets, il existe d’autres solutions, qui peuvent être combinées, pour augmenterl’isolation des fenêtres d’un appartement :

La pose d’un survitrage

La pose de joints de calfeutrage

La pose d’une fenêtre devant une fenêtre existante

La pose d’un film de survitrage

L’achat de rideaux isolants

Le prix moyen des différentes solutions pour isoler ses fenêtres depuis l’intérieur Pose d’un survitrage Entre 70 et 120 euros TTC par m2 Pose d’un joint de calfeutrage Entre 20 et 50 euros TTC par fenêtre Pose d’une fenêtre devant une fenêtre existante À partir de 350 € TTC en pose et fourniture par fenêtre Film de survitrage Environ 5 euros le m2 Les rideaux isolants À partir de 60 euros

Isoler un appartement : les portes

Il existe plusieurs solutions, peu coûteuses et facile à mettre en place, pour améliorer l’isolation d’une porte d’appartement :

L’installation d’un bas de porte : pour une meilleure efficacité, préférez la brosse ou la plinthe au boudin.

pour une meilleure efficacité, préférez la brosse ou la plinthe au boudin. La pose d’un rideau de porte thermique : ces rideaux sont également de très bons isolants phoniques.

: ces rideaux sont également de très bons isolants phoniques. La pose de joints d’isolation sur l’encadrement de la porte : les joints en silicone et en mousse de PVC sont les plus efficaces en termes d’isolation thermique.

: les joints en silicone et en mousse de PVC sont les plus efficaces en termes d’isolation thermique. L’isolation de la serrure avec un cache serrure.

L’isolation des combles d’un appartement

Une bonne isolation des combles est essentielle pour réduire les pertes de chaleur. Même si les appartements les plus hauts sont directement impactés par une mauvaise isolation des combles, ce problème concerne l’ensemble de la copropriété. En effet, 30% des perditions de chaleur d’un logement se font au niveau de la toiture. L’air chaud, plus léger, monte et s’échappe par le toit.

Il existe quatre techniques pour isoler des combles perdus:

La technique du soufflage : technique la plus répandue, car elle convient à la majorité des surfaces et des configurations. Elle consiste à souffler directement sur le plancher un isolant en vrac à l’aide d’une machine, une souffleuse ou une cardeuse, qui aura au préalable broyé l’isolant.

: technique la plus répandue, car elle convient à la majorité des surfaces et des configurations. Elle consiste à souffler directement sur le plancher un isolant en vrac à l’aide d’une machine, une souffleuse ou une cardeuse, qui aura au préalable broyé l’isolant. La technique de l’épandage : similaire à la technique du soufflage, l’épandage consiste à poser manuellement de l’isolant sous forme de flocons.

: similaire à la technique du soufflage, l’épandage consiste à poser manuellement de l’isolant sous forme de flocons. La pose d’isolant sous forme de rouleaux : leur utilisation est recommandée lorsque les combles perdus sont facilement accessibles.

: leur utilisation est recommandée lorsque les combles perdus sont facilement accessibles. L’utilisation de panneaux rigides : technique performante, elle est moins utilisée en raison de son coût élevé et de la difficulté des travaux à sa mise en œuvre.

Combien coûte l’isolation des combles perdus ?

Les prix donnés dans le tableau ci-dessous sont donnés à titre indicatif. En fonction de l’isolant choisi, du volume et de la configuration des combles à isoler, le devis proposé par un professionnel peut être plus ou moins cher.



Technique Prix par mètre carré en moyenne main-d’œuvre et isolant compris Soufflage Entre 25 et 50 euros Epandage Entre 10 et 40 euros Isolant sous forme de rouleaux À partir de 20 euros Utilisation de panneaux rigides Entre 50 et 200 euros

L’isolation phonique d’un appartement

Outre l'isolation thermique,l'isolation acoustiqueest également un élément crucial à prendre en compte dans un appartement. Les bruits provenant de l'extérieu,r ou des autres pièces, peuvent être source de perturbations et d'inconfort. Des solutions simples et ne nécessitant pas forcément un investissement financier très important existent pour limiter la pollution sonore.

Il existe trois grands types d’isolants avec chacun des avantages et des inconvénients :

Les isolants minéraux : ils sont extraits de matières premières minérales comme la roche volcanique, le verre et le sable. On utilise alors principalement la laine de roche et la laine de verre. Ils présentent une longue espérance de vie, ne pourrissent pas et résistent au feu.

: ils sont extraits de matières premières minérales comme la roche volcanique, le verre et le sable. On utilise alors principalement la laine de roche et la laine de verre. Ils présentent une longue espérance de vie, ne pourrissent pas et résistent au feu. Les isolants synthétiques : fabriqués à partir de pétrole, ils présentent des performances en matière d’isolation phonique très faible. On peut citer par exemple le polyuréthane et le polystyrène expansé.

: fabriqués à partir de pétrole, ils présentent des performances en matière d’isolation phonique très faible. On peut citer par exemple le polyuréthane et le polystyrène expansé. Les isolants naturels : ils sont composés de matériaux d’origine renouvelable comme la ouate de cellulose, le liège ou encore la laine de mouton. En plus d’être respectueux de l’environnement, ils possèdent un indice recyclabilité élevé et présentent moins de risque pour la santé.

Les aides pour l’isolation d’un appartement

Il existe de nombreuses aides financières étatiques pour financer des travaux de rénovation énergétique, permettant ainsi de réduire l’investissement de départ. Certaines de ces subventions sont soumises à la réalisation des travaux par un professionnel certifié RGE (Reconnu Garant de l'Environnement).

Voici une liste non-exhaustive des dispositifs mobilisables :

MaPrimeRénov ' : cette aide permet de financer des travaux de rénovation énergétique. Son montant est calculé en fonction des ressources du ménage et des dépenses prévues.

' : cette aide permet de financer des travaux de rénovation énergétique. Son montant est calculé en fonction des ressources du ménage et des dépenses prévues. La TVA à taux réduit 5,5 % : lors de la rénovation d’un logement, certains travaux peuvent bénéficier d’une TVA à taux réduit à 5,5%.

: lors de la rénovation d’un logement, certains travaux peuvent bénéficier d’une TVA à taux réduit à 5,5%. L’éco-prêt à taux zéro : il permet de financer la rénovation énergétique du logement sans faire d'avance de trésorerie et sans payer d'intérêts. Ce prêt peut aller jusqu'à 50 000 euros.

: il permet de financer la rénovation énergétique du logement sans faire d'avance de trésorerie et sans payer d'intérêts. Ce prêt peut aller jusqu'à 50 000 euros. Le dispositif Coup de pouce économies d'énergie : il permet de bénéficier de primes pour financer certains travaux de rénovation énergétique. Son montant dépend du niveau de ressources du ménage.

: il permet de bénéficier de primes pour financer certains travaux de rénovation énergétique. Son montant dépend du niveau de ressources du ménage. Les aides locales : l'Agence nationale pour l'information sur le logement (ANIL) recense les aides proposées par région et par commune.

Il convient également de prendre en compte les économies d'énergie réalisées, et donc la diminution des factures de chauffage, grâce à une bonne isolation.

Alexandre Masson