Certificats d'Économie d'Énergie (CEE)

Le ministère de la Transition écologique a tenu ce jeudi un point presse pour dévoiler trois nouveaux programmes d'économies d'énergie, et dresser le bilan de la 4ème période des Certificats d'Économies d'Énergie (CEE). L'occasion également de réagir aux alertes des acteurs de la rénovation énergétique et de l'isolation, qui s'inquiètent d'une baisse des CEE et des travaux de rénovation énergétique, et demandent à ce que le niveau d'obligation soit réhaussé.