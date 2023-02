« Le secteur de la construction a connu une croissance régulière de son activité et de ses emplois ces deux dernières années, en dépit des perturbations induites par la Covid-19. Aujourd’hui, malgré la crise énergétique combinée à la baisse de la commande publique ou encore à la diminution des ventes de logements neufs, l'activité formation des entreprises du secteur devrait continuer à croître », analysait Constructys, opérateur de compétences de la Construction, en préambule de son bilan 2022 de la formation.

Après une augmentation de 12 % de cette activité en 2021 (367 948 stagiaires formés), celle-ci progresse encore en 2022 mais moins fortement (+6 %, pour 391 766 stagiaires formés).

Le Plan de développement des compétences, pierre angulaire de l’activité de Constructys

Derrière ce bilan positif de Constructys, on trouve l’impact du Plan de développement des compétences, lancé par le gouvernement et au titre duquel 90 548 stagiaires ont été formés en 2022, contre 274 406 en 2021 (+6 %). Le bâtiment constitue toujours le noyau principal de ces stagiaires (261 805 en 2022, après 248 635 en 2021), qui a augmenté de 5 % cette année.

Mais ce sont les travaux publics qui assistent à une forte hausse des formés de Constructys dans le cadre du Plan de développement des compétences (+13 %), avec 21 148 en 2022 contre 18 793 en 2021. Le négoce des matériaux de construction, de son côté, rassemble 7 595 en 2022, soit +9 % par rapport à 2021 (6 978 formés).

89 027 contrats d’apprentissage financés en 2022

La performance de Constructys s’explique aussi par la forte mobilisation de l’alternance, à grand renfort d’aides exceptionnelles de l’État et l’adhésion des entreprises à ces dispositifs. En résultent 89 027 contrats d’apprentissage financés en 2022, contre 82 359 en 2021 (+8 %), et 8 245 contrats de professionnalisation (+2 %), contre 8 089 en 2021.

Une fois encore, c’est le bâtiment qui concentre le plus des stagiaires en alternance, enregistrant 76 054 en 2022 contre 70 168 en 2021 (+8 %). Viennent ensuite les travaux publics, avec 10 201 en 2022, après 9 561 en 2021 (+7 %). Le négoce arrive en dernière place, bien qu’il note une évolution de 5 % de ses formés, passant de 2 630 en 2021 à 2 772 en 2022.

Il faut dire que la formation, notamment des jeunes, fait partie des axes de recrutement forts dans le BTP, encouragée par le président de la République Emmanuel Macron lors des 24H du bâtiment en novembre dernier.

Un recours massif au dispositif FNE-Formation

Autre observation de Constructys en introduction de son bilan formation : « la transition écologique et environnementale ainsi que les nouveaux besoins liés à l'essor du numérique dans les activités du secteur nécessitent des plans de formation ambitieux ».

Sûrement est-ce ce constat qui a mené l’opérateur de compétences à faire appel au FNE-Formation, dispositif étatique accompagnant les entreprises voulant accompagner la montée en compétences de leurs salariés face aux mutations. « Alors que l’on observait déjà un dynamisme important des entreprises en matière de formation, celles-ci étaient confrontées à une baisse des dotations. Pour répondre à leurs besoins de manière très opérationnelle, Constructys a réussi à lever, en 2022, 22 millions d’euros (vs 5 millions d’€ en 2021) auprès de l’État au titre du FNE-Formation », raconte dans le bilan Sébastien Bouleau, directeur général de Constructys.

Résultat : 2 158 entreprises et 16 018 stagiaires ont bénéficié du FNE-Formation. Des chiffres qui ont quintuplé par rapport à ceux de 2021, période où Constructys dénombrait 365 entreprises et 2 642 bénéficiaires du dispositif en 2021.

Bond de la formation en TPE

La formation Constructys au sein des TPE - entreprises de moins de 11 salariés - a quant à elle bondi de 10 %, évoluant de 173 313 stagiaires formés en 2021 à 190 990 en 2022.

Les formations financées au titres du Plan de développement des compétences ont été les plus nombreuses, comptabilisant 130 174 en 2022, après 118 589 en 2021 (+10 %). Côté alternance, le contrat d’apprentissage domine, avec 56 163 en 2022, contre 50 678 en 2021 (+11 %), suivi par le contrat de professionnalisation, dont le nombre de formés passe de 3 857 en 2021 à 3 977 en 2022 (+3 %).

« La hausse observée du nombre de stagiaires formés, notamment en ce qui concerne les contrats d’apprentissage et la formation des TPE, témoigne d’une activité dynamique. La convention d’objectifs et de moyens (COM) en cours de négociation avec l’État et qui sera dévoilée début 2023, a été pensée pour répondre plus efficacement encore aux enjeux et défis à venir que ce soit pour augmenter, de manière ambitieuse, le nombre de contrats d’alternance que pour développer les compétences des salariés », concluent Richard Langlet, président, et Joël Hélène, vice-président de Constructys.

Les perspectives s’élargissent donc pour Constructys en 2023, alors qu’un an auparavant, l’opérateur lançait un partenariat de formation avec les FFB franciliennes.

Photo de Une : Adobe Stock