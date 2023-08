La « Daikin Académie » ouvrira ses portes en octobre à Lyon

En mars dernier, Daikin Europe dévoilait son intention de renforcer ses effectifs de 4 000 salariés supplémentaires d'ici 2025. Afin de poursuivre cette lancée, Daikin France annonce lancer la « Daikin Académie », en partenariat avec Adecco, réseau d’agences d’emploi.

Face au besoin croissant de techniciens en filière Chauffage Climatisation Ventilation (CVC), et face au véritable engouement pour les pompes à chaleur notamment - qui offrent une réponse adéquate aux ambitions environnementales de l'Europe et de la France à l'horizon 2050 - Daikin France s’engage en matière d’emploi en lançant sa propre école de formation : la « Daikin Académie ».

En partenariat avec Adecco, le spécialiste de l’intérim, cette école devra former les apprenants à trois principaux métiers : technicien chauffage, technicien planification et technicien hotline. Le nombre de personnes formées à ces métiers s'avère encore insuffisant aujourd'hui, générant ainsi une pénurie de profils compétents.

Offrir des perspectives d’avenir professionnel

Parfois mal identifiés et non privilégiés lors des cursus étudiants, les métiers techniques « méritent d'être davantage connus et valorisés », explique le spécialiste de la filière CVC, qui a décidé d’agir avec le lancement de cette nouvelle structure d’apprentissage.

Ce programme cible deux types de populations : des jeunes déjà sensibilisés à ces métiers ou au secteur, mais n'ayant pas le niveau de qualification requis pour obtenir les postes disponibles, ainsi que des travailleurs issus d'un autre milieu professionnel, intéressés de se réorienter sur le marché du CVC, privilégiant avant tout leur motivation et leur projet professionnel.

Pour les accompagner dans la réussite de leur formation, chaque alternant bénéficiera également d'un soutien individuel privilégié apporté par un parrain Daikin et d'un tuteur Adecco. Ceux-ci seront eux-mêmes guidés dans leur rôle de tuteur via un programme spécifique, qui les aidera à remplir cette mission

De son côté, Adecco portera les contrats de professionnalisation pour le compte de Daikin France, par le biais de contrats en CDI Intérimaire. « Participer activement à cette initiative nous a rapidement intéressés, puisqu'elle apporte une réponse concrète à une problématique emploi bien réelle, à savoir une pénurie de candidats techniciens malgré l'abondance d'offres d'emploi ouverte dans ce secteur », déclare Alexandre Lo Sapio, directeur d'agence Adecco à Corbas.

Au-delà du contrat signé avec Adecco dès leur intégration au sein de la Daikin Académie, les apprentis bénéficieront en fin de cursus (sauf exception), d'une proposition d'embauche en CDI au sein de Daikin, adaptée à leurs nouvelles compétences métiers.

La première rentrée aura lieu cette année, en octobre, dans l’agence Daikin de Lyon, et accueillera huit personnes.

Marie Gérald

Photo de Une : © Daikin France