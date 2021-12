Logement des séniors : la FPI et Deloitte dévoilent les résultats d'une étude

La Fédération des Promoteurs Immobiliers (FPI) et le cabinet Deloitte publient les résultats d'une nouvelle enquête visant à mieux cerner les attentes de la génération des 50-70 ans concernant le logement et le vieillissement de la population. Les résultats montrent notamment que les séniors souhaiteraient vivre dans un logement adapté, et à proximité des services.

Un an après avoir mené une première enquête sur le rapport des 20-30 ans au logement, la Fédération des Promoteurs Immobiliers (FPI) et le cabinet Deloitte réitèrent l'expérience en s'intéressant cette fois-ci aux 50-70 ans.

L'importance de l'autonomie et des services de proximité

À l'issue de l'enquête, les auteurs identifient quatre principales attentes : le besoin d'autonomie, des préocupations pour la santé et le bien-être, un environnement à taille humaine, et l'importance du lien social.

« Il est frappant de constater que les attentes de deux populations qu’une génération sépare convergent en matière de logement. Comme les 20-30 ans, les 50-70 ans recherchent une dimension humaine, dans des villes de taille moyenne, et plébiscitent la mixité intergénérationnelle et sociale. Enfin, tout comme les jeunes, les séniors doivent encore trop souvent renoncer, faute d’offre, à une partie de leurs souhaits ; un défi pour les professionnels de l’immobilier », constate Stéphane Martin, associé conseil immobilier chez Deloitte France.

À noter : 62 % des séniors interrogés souhaitent rester chez eux et adapter leur logement, 23 % envisagent de déménager pour trouver un logement plus adapté à leur perte d'autonomie, et seuls 12 % se projettent dans une résidence séniors (structure non médicalisée avec appartements indépendants, qui se distingue de l'EHPAD).

Le choix des aînés. Source : étude FPI / Deloitte 2021

Les sondés ont également été interrogés sur la situation de leurs aînés. Or, dans le cas d'arrivée en résidences séniors, seuls 4 mois s'écoulent entre la prise de décision et l'emménagement. Les auteurs de l'enquête notent que ce délai court s'explique notamment par le caractère soudain des évènements qui précipitent cette décision (chute, décès du conjoint, maladie...).

Autre enseignement : 42 % des sondés estiment ne pas avoir une bonne connaissance des aides existantes. C'est pour répondre à cette problématique que Luc Broussy propose, dans un rapport intitulé « Nous vieillerons ensemble... 80 propositions pour un nouveau pacte entre générations », la création du « MaPrimeAdapt' », sur le modèle du dispositif « MaPrimeRénov' », avec un guichet unique pour réaliser des travaux d'accessibilité (rampes, douche zéro ressaut...). Le 14 octobre dernier, le gouverment a affirmé travailler sur ce nouveau dispositif, qui devrait être détaillé le mois prochain.

Des promoteurs prêts à s'adapter aux besoins des séniors

Alors que le vieillissement de la population française doit devenir une préoccupation majeure, les promoteurs immobiliers souhaitent trouver des solutions pour rendre les logements neufs plus évolutifs (possibilité de modifier la répartition des espaces de vie, installation d'équipements utiles aux séniors, rangements facilement accessibles...).

« La première réponse des promoteurs au défi du vieillissement, plus que de concevoir des logements d’ores et déjà adaptés aux besoins futurs des seniors, est de leur proposer des logements évolutifs, aménageables à peu de frais », estiment ainsi Stéphane Martin et Pascal Boulanger, président de la FPI.

Les promoteurs insistent également sur la nécessité de rendre les logements plus accessibles (accès sans marches ni ressauts, ascenseurs...), et de pouvoir construire en ville, pour permettre l'accès aux services essentiels – et notamment médicaux.

Outre les logements, ils souhaitent proposer des résidences séniors plus adaptées aux attentes des résidents, notamment de plus petites structures, avec des espaces partagés pour renforcer le lien social, mais également des modes d'habitats intergénérationnels.

Claire Lemonnier