L'isolation d'une maison en pierre représente un défi pour de nombreux propriétaires. Appréciées pour leur charme et leur durabilité, elles peuvent néanmoins vite devenir un casse-tête en termes d’isolation, surtout en hiver lorsqu’il s’agit de maintenir une température confortable. L’isolation d’une maison en pierre est primordiale aussi bien pour des raisons de confort thermique, de consommation énergétique que de protection des murs. Découvrez les solutions possibles pour isoler une maison en pierre ainsi que leurs avantages et inconvénients.

Pourquoi isoler une maison en pierre ?

Avant de se pencher sur les questions d’isolation, il est important de comprendre les caractéristiques d’une maison en pierre. Composée de pierres apparents, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur, la maison en pierre demeure dans l’imaginaire collectif protégée naturellement des fluctuations de températures. S’il est vrai qu’une maison en pierre parvient à rester facilement fraîche en été, en hiver, les déperditions de chaleur peuvent être importantes et donc engendrées des dépenses énergétiques significatives.

Afin de maintenir un bon confort de vie, autrement dit, que la chaleur ne stagne pas en été et que la fraîcheur ne rentre pas en hiver, il est nécessaire de bien isoler une maison dont les murs sont en pierre.

Les contraintes liées à l’isolation d’une maison en pierre

Isolation et humidité

Souvent poreux et disposants d’un revêtement fragile, les murs en pierre sont également humides. Cette humidité peut progressivement attaquer l’isolant si sa pose ne respecte pas certains principes.

Par ailleurs, les murs en pierre ont besoin de « respirer », c’est-à-dire qu’un isolant ne doit pas être posé directement au contact de la pierre. Laisser passer l’air entre le mur et l’isolant permet d’éviter l’apparition future de moisissures et de fissures.

Préserver le charme d’une maison en pierre

Même si tout propriétaire souhaite conserver ce qui fait le charme et le cachet de son habitation, l’isolation d’une maison en pierre implique de cacher la pierre apparente. Un choix cornélien se présente toujours lorsqu’il s’agit d’isoler une maison en pierre : isoler la maison par l’intérieur ou par l’extérieur ? Il s’agit alors de trouver un compromis entre esthétisme et performance thermique de l’isolation.

Les prérequis à l’isolation d’une maison en pierre

L’isolation de murs en pierre peut nécessiter au préalable leur assainissement. Ils doivent être parfaitement secs avant de commencer les travaux. Isoler un mur humide aura tendance à aggraver les problèmes d’humidité de la bâtisse.

Différents travaux sont possibles pour traiter l’humidité présente dans un mur en pierre :

Le drainage du sol : cette opération d’assainissement permet d’évacuer le surplus d’humidité dans un terrain ;

cette opération d’assainissement permet d’évacuer le surplus d’humidité dans un terrain ; L’assèchement des murs par injection de résine ;

par injection de résine ; Pose d’un système de ventilation type VMC.

Les techniques pour isoler une maison en pierre

Il existe trois techniques pour isoler une maison en pierre : l’isolation par l’extérieur (ITE), l’isolation par l’intérieur (ITI) ou l’isolation mixte qui combine les deux. En règle générale, les propriétaires souhaitent préserver l’aspect extérieur de leur maison et sont donc plus enclins à choisir l’isolation intérieure. Il est néanmoins important de garder en tête que l’isolation par l’extérieur demeure la solution la plus efficace pour supprimer les ponts thermiques ainsi que les problèmes d’humidité.

Isoler par l’intérieur une maison en pierre

Le plus grand avantage de l’isolation intérieure est de conserver l’aspect extérieur d’une demeure en pierre. La technique est toute simple. Il suffit de placer une couche d’isolant entre le mur en pierre et une nouvelle cloison intérieure.

Mais attention, il est nécessaire de laisser un espace d’au moins 2 centimètres entre le matériau isolant et le mur en pierre afin de laisser respirer la pierre. Il convient donc d’installer des tasseaux en bois afin de créer une lame d’air. Ces tasseaux devront être au préalable traités avec un produit fongicide et insecticide.

Il est également conseillé de poser un pare-vapeur entre l’isolant et le revêtement du mur. Ce dernier permet d’entraver le cheminement de la vapeur d’eau à l’intérieur de la paroi.



Les avantages et les inconvénients d’une isolation par l’intérieur pour une maison en pierre :

Avantages Inconvénients Préserve l’aspect des murs extérieurs

Bonne isolation

Moins onéreuse

Meilleur confort à l’intérieur Réduit la surface habitable de la maison

Recouvre les pierres apparentes à l’intérieur

Isoler par l’extérieur une maison en pierre

Recommandée pour sa performance thermique, l’isolation par l’extérieur permet également d’éviter les problèmes de condensation. Cette technique consiste à poser le matériau isolant contre le mur puis le recouvrir d’un bardage qui peut être en PVC, en bois ou même en pierre si vous souhaitez conserver le style rustique de la façade.

Les avantages et les inconvénients d’une isolation par l’extérieur pour une maison en pierre :

Avantages Inconvénients Performances thermiques excellentes

Moins de risque d’humidité Perte de l’esthétisme d’origine

Augmente l’emprise du bâtiment au sol

Deux techniques existent pour réaliser une ITE :

L’ITE sous enduit : cette technique, qui demeure la plus courante, consiste à poser un isolant respirant sous un enduit à la chaux.

: cette technique, qui demeure la plus courante, consiste à poser un isolant respirant sous un enduit à la chaux. L’ITE sous bardage : un bardage en bois convient parfaitement pour ce type d’isolation. C’est un matériau perspirant, c’est-à-dire qu’il permet de laisser passer l’humidité à travers son épaisseur pour qu’elle s’évapore évitant ainsi la condensation le long de la paroi.



Respecter le plan d’urbanisme

Il est important de vérifier les lois et réglementations locales concernant l'isolation des maisons en pierre. Certaines réglementations peuvent exiger des normes spécifiques pour l'isolation, ou interdire l'utilisation de certains matériaux.

En effet, le Plan Local d’Urbanisme de certaines communes impose l’isolation thermique par l’intérieur pour les bâtisses en pierre.

Quel isolant choisir pour une maison en pierre

Un mur en pierre est un mur respirant, cela veut dire qu’il est capable d’évacuer l’humidité intérieure. Il est donc primordial de choisir un isolant respirant et régulateur d’humidité pour ne pas piéger l’humidité dans le mur et ne pas créer des problèmes d’humidité qui favoriseraient l’apparition de moisissures, pourritures et plaques

Actuellement, les isolants respirants les plus efficaces sont les isolants biosourcés ainsi que les laines minérales. Les matériaux les plus utilisés dans le cadre de l’isolation d’une maison en pierre sont les suivants :

Isolants Isolation par l’intérieur Isolation par l’extérieur Le liège expansé Bon isolant et imputrescible Bon isolant et imputrescible La laine de roche Bon isolant Bon isolant La fibre de bois Excellent isolant Excellent isolant Le chanvre Bon isolant Bon isolant mais difficile à mettre en place La ouate de cellulose Bon isolant Utilisation non recommandée

Le prix pour isoler une maison en pierre

Les travaux d’isolation d’une maison en pierre sont relativement coûteux. Les prix ci-dessous sont donnés à titre indicatif. En effet, plusieurs facteurs peuvent modifier le montant total de l’opération : le choix de l’isolant, les matériaux utilisés, l’état de la façade et ses spécificités.

Technique Prix par mètre carré Isolation thermique intérieure Entre 70 et 100 euros Isolation thermique extérieure Entre 110 et 230 euros

Les aides possibles pour une isolation thermique par l’extérieur

Il existe de nombreuses aides financières, mises en place par les autorités publiques, pour financer des travaux de rénovation énergétique, permettant ainsi de réduire la facture totale. Pour accéder à certaines de ces subventions, il est nécessaire de faire appel à un professionnel certifié RGE (Reconnu Garant de l'Environnement).

Parmi les subventions existantes, voici une liste non-exhaustive des dispositifs mobilisables :

La prime énergie . Le chèque énergie est une aide pour payer des factures d’énergie auprès des fournisseurs ou des travaux de rénovation pour limiter la consommation d'énergie d’un logement

. Le chèque énergie est une aide pour payer des factures d’énergie auprès des fournisseurs ou des travaux de rénovation pour limiter la consommation d'énergie d’un logement MaPrimeRénov. Cette aide permet de financer des travaux de rénovation énergétique. Son montant est calculé en fonction des ressources du ménage et des dépenses prévues.

La TVA à taux réduit 5,5 %. Lors de la rénovation d’un logement, certains travaux peuvent bénéficier d’une TVA à taux réduit à 5,5%.

L’éco-prêt à taux zéro. Il permet de financer la rénovation énergétique du logement sans faire d'avance de trésorerie et sans payer d'intérêts. Ce prêt peut aller jusqu'à 50 000 euros.

Les aides locales. L'Agence nationale pour l'information sur le logement (ANIL) recense les aides proposées par région et par commune.

Alexandre Masson