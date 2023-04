Programme OSCAR : l’ATEE vise le recrutement de 2 000 RAR d’ici 2024

Un an après son lancement, le programme OSCAR dresse son premier bilan. En un an, le programme a permis la formation et le recrutement de plus 340 référents aide à la rénovation (RAR) parmi les fédérations du bâtiment et les distributeurs, prêts à aller à la rencontre de 600 000 artisans pour leur expliquer le fonctionnement des aides à la rénovation énergétique, afin que ces derniers puissent, à leur tour, transmettre ces informations à leurs clients.

Un objectif de 2 000 RAR recrutés

Alors que 920 autres RAR sont actuellement en formation, l’ATEE, qui porte le programme OSCAR, se fixe un nouvel objectif de 2 000 RAR recrutés d’ici l’année prochaine.

L’ATEE se félicite du succès des premiers outils lancés, avec en moyenne 2 000 visites par mois sur le site internet, plus de 6 800 visites par mois pour la plateforme de formation, et 3 491 comptes utilisateurs créés pour le premier MOOC.

Durant cette première année, OSCAR a également mis en place une cartographie interactive pour permettre aux artisans du bâtiment de localiser le RAR le plus proche de chez eux, et organisé un premier « atelier artisans » pour identifier les difficultés rencontrées s’agissant des aides à la rénovation, et ayant donné lieu à la publication d’un rapport intitulé « Simplification des CEE et Ma Prime Rénov’ : la parole aux artisans et entreprises ».

De nouveaux outils à venir

Pour 2023, les responsables du programme prévoient désormais la création d’un annuaire des aides à la rénovation nationales et locales, mais aussi une liste de tous les matériaux et matériels éligibles aux Certificats d’Économies d’Énergie (CEE), un guide explicatif de l’annexe 3 de l’arrêté contrôle relatif aux CEE, et un chabot dynamique sur le site internet OSCAR pour répondre aux questions des RAR.

Après avoir participé aux journées professionnelles de la construction de la Capeb, au Mondial du Bâtiment, et aux 24h du Bâtiment, les représentants d’OSCAR seront également présents sur les prochains évènements et salons du bâtiment, tels que le congrès de la FFB à Nancy, les Journées Professionnelles de la Construction à Lille, ou encore les Renodays à Paris.

Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock