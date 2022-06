Rénovation énergétique : Hellio décrypte l’actualité

Dans un contexte de baisse des Certificats d’Économies d’Énergie (CEE), certains professionnels de la rénovation énergétique et de l’isolation alertent depuis quelques semaines sur une baisse soudaine et brutale de l’activité. Certains acteurs appellent ainsi à rehausser le niveau d’obligation pour la 5ème période. Pierre Maillard, PDG d'Hellio, est plus prudent sur ce sujet. Il appelle surtout à une meilleure cohérence entre les objectifs du gouvernement et la réalité sur le terrain, et invite à se méfier du retour des offres à 1 €.