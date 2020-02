La création de la société Bilcocq remonte à 1962. Depuis son existence, cette entreprise Oisienne opère dans le secteur de la fabrication d’équipements d’étanchéité pour les menuiseries extérieures.

Elle travaille en étroite collaboration avec les professionnels de la menuiserie afin de leur proposer des solutions innovantes et dans l’air du temps.

Chaque élément est étudié dans les moindres détails afin de répondre aux exigences de tout un chacun et de concevoir un produit de qualité.

En 2005, Bilcocq n’hésite pas collaborer avec la société Duval afin de rassembler leurs moyens logistiques, commerciaux et administratifs. Les produits de cette marque sont disponibles dans les quatre coins de la France. Une équipe professionnelle et à l’écoute reste à l’entière disposition de sa clientèle pour toute éventuelle question ou pour une assistance à l’achat.



Catalogue

Les produits signés Bilcocq sont essentiellement orientés vers les seuils et les accessoires pour porte d’entrée et portes fenêtres en PVC, en bois ou en aluminium. Ils sont axés sur les solutions permettant de résoudre les problèmes d’étanchéité à l'air et à l'eau en partie basse des menuiseries.



Ces références sont livrées en grande longueur ou usinés et prêts à installer.



Riche et varié, le catalogue de Bilcocq se compose entre autres de :

· Des seuils de portes d'entrée et de portes fenêtres en PVC (Aluplast, Deceuninck, Inoutic, Réhau, Schuco, Veka …)

· Des seuils de portes d'entrée et de portes fenêtres pour des menuiseries en bois

· Des seuils à rupture de pont thermique pour portes d'entré et les portes fenêtres en aluminium



Un Bureau d'étude est à votre écoute pour toutes demandes de solutions spécifiques.