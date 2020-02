FAKRO, UN DÉVELOPPEMENT FULGURANT

C’est en 1991 que Ryszard Florek crée la société FAKRO. Ses idées innovantes et son travail acharné amènent au développement rapide l’entreprise. 3 ans après sa création, FAKRO exporte ses premiers produits. Les fenêtres de toit sont expédiées aux Pays-Bas, puis en France et en Slovaquie. Tous les profits générés sont réinvestis dans l’entreprise. En 2006, FAKRO compte 5 usines de fabrication en Pologne et 10 sociétés de distribution. Le développement dynamique de la fabrication engendre la construction

de nouvelles usines et permet de nouveaux recrutements. Aujourd’hui, l’entreprise FAKRO représente 15% du marché mondial et emploie plus de 3 330 employés répartis dans plus de 50 pays.



Nous construisons le confort d’habitation dans le monde entier. Nos fenêtres de toit et les autres produits de la gamme sont sûrs, économiques en consommation d’énergie et respectueux de l’environnement.



Nous nous concentrons sur:



DEVELOPPEMENT Notre position forte est établie durablement parmi les leaders du secteur du bâtiment.

INNOVATION Nos produits sont sûrs, économiques en consommations d’énergie et respectueux de l’environnement.

RESPONSABILITE La responsabilité sociale des entreprises qui veille sur le bien-être des clients, des partenaires commerciau

ENTHOUSIASME Créativité, efficacité, satisfaction au travail

La sollicitude pour la construction de la communauté économique.

FAKRO à l'exception des efforts pour assurer une production de haute qualité et le développement des débouchés, attache de l'importance au développement économique de notre pays. Pour cette raison, le président de FAKRO a créé une Fondation “Pensez à l'avenir”qui promeut les connaissances sur l'économie et les mécanismes du marché.