RENSON FRANCE

Camargue® est la toiture de terrasse innovante constituée d’un toit en lames qui peut être fermée sur les côtés par des stores résistants au vent Fixscreen® intégrés, des panneaux coulissants en verre, des panneaux Loggia®, ou une combinaison de ces éléments. RENSON® présente sur Equipbaie la ‘Nouvelle édition’ de la Camargue®. La Camargue® New offre une durée de montage réduite et de multiples innovations : un choix d’éclairage plus large, intégration des panneaux Loggiawood® Privacy ou Loggialu® Privacy, un débit d’évacuation d’eau plus important, des colonnes décalées et plus de configurations possibles.