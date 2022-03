RENSON VENTILATION SA

RENSON : Une bonne qualité de l’air intérieur pour un environnement de vie et de travail sain, notre force motrice !

‘Creating healthy spaces’. Comme le dit la devise, RENSON a toujours eu pour objectif de créer une bonne qualité de l’air intérieur dans des environnements de vie et de travail les plus divers.



Afin d'optimiser la qualité de l'air intérieur, notre entreprise familiale belge déploie tous les moyens tels qu'une ventilation bien étudiée, une protection solaire efficace et/ou diverses solutions pour profiter du plein air.



Notre motivation à créer une meilleure qualité de l'air intérieur dans les maisons, les appartements, les bureaux, les écoles et les établissements de soins nous a conduits à élargir notre offre de concepts globaux durables. Notre approche innovante se traduit par le confort, l'efficacité énergétique, l'acoustique et l'esthétique des espaces de vie, d’habitation et de travail.

Fondée en 1909, RENSON était encore une simple société de production. Cependant, au fil des années, nous nous sommes de plus en plus concentrés sur la recherche et l’innovation. Entretemps, nous sommes devenus une entreprise de connaissances renommée en pleine croissance ayant toujours une longueur d'avance sur l'avenir.



Nous sommes très fiers de pouvoir affirmer que nous produisons encore toujours 100 % de tous nos produits dans notre propre pays. Cet ancrage local nous permet d’être très flexibles, le travail sur mesure est d’ailleurs notre plus grand atout. Cependant, cela ne nous empêche pas de percer le marché international et de fournir les mêmes produits et services de haute qualité dans nos pays voisins. Tout le monde mérite une bonne qualité de l’air qu’il respire, y compris nos clients en France !

Le savoir-faire de RENSON :