5056 PROLIJOINT DESIGN : joint de carrelage déco, à base ciment, de 2mm à 6mm de large

Le 5056 PROLIJOINT DESIGN est un joint de carrelage décoratif à base de ciment, adapté aux murs et sols en intérieur comme en extérieur, pour les projets en neuf comme en rénovation. Polyvalent et souple, il s’utilise sur de nombreux supports, y compris les planchers chauffants, les supports bois ou les façades.

Formulé dans notre laboratoire de Saint-Quentin-Fallavier (69) et fabriqué dans notre usine de Saint-Amand-les-Eaux (59), ce joint répond aux exigences techniques des professionnels du carrelage.

Le 5056 PROLIJOINT DESIGN permet une remise en circulation piétonne dès 16h. Sa mise en œuvre est simple, avec un nettoyage facile, un faible retrait, et une bonne résistance à l’abrasion. Il est hydrofugé (W), avec émissions de poussières réduites, et affiche de faibles émissions de COV (certifié A+), pour plus de confort lors de l’application.

Disponible en 27 coloris tendance, il s’accorde aux carreaux actuels et est proposé en sacs de 2,5 kg, 5 kg et 10 kg selon les teintes. Les sacs 10 kg sont certifiés FSC, et les étuis 2,5 et 5 kg sont composés à 95 % de matière recyclée et sont recyclables.