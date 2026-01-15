782 BETON AUTOPLACANT : béton fluide autoplaçant hautes performances

782 Béton Autoplaçant est béton fluide prêt à l’emploi, conçu pour les applications structurelles en neuf comme en rénovation, en génie civil et bâtiment. Grâce à sa très forte fluidité, il se met en place sans vibration, même dans les zones à accès difficile.

Classé C40/50 – R4 selon NF EN 1504-3, ce béton autoplaçant garantit des résistances mécaniques élevées, un retrait limité et une excellente stabilité, assurant ainsi un remplissage homogène et une finition optimale.

Sa basse chaleur d’hydratation permet le coulage en forts volumes (de 5 cm à 1 m d’épaisseur) tout en maîtrisant les risques de fissuration. Le décoffrage rapide favorise une remise en service accélérée des ouvrages, un atout majeur sur les chantiers industriels ou contraints.