782 BETON AUTOPLACANT : béton fluide autoplaçant hautes performances
782 Béton Autoplaçant est béton fluide prêt à l’emploi, conçu pour les applications structurelles en neuf comme en rénovation, en génie civil et bâtiment. Grâce à sa très forte fluidité, il se met en place sans vibration, même dans les zones à accès difficile.
Classé C40/50 – R4 selon NF EN 1504-3, ce béton autoplaçant garantit des résistances mécaniques élevées, un retrait limité et une excellente stabilité, assurant ainsi un remplissage homogène et une finition optimale.
Sa basse chaleur d’hydratation permet le coulage en forts volumes (de 5 cm à 1 m d’épaisseur) tout en maîtrisant les risques de fissuration. Le décoffrage rapide favorise une remise en service accélérée des ouvrages, un atout majeur sur les chantiers industriels ou contraints.
Vidéo du produit
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Classe d’affaissement S5 selon EN206+A2/CN. Classe d’étalement SF2 selon EN206+A2/CN . D.P.U. > 45 mn à 20°C
Sans ségrégation
Sans ressuage
Retrait limité
Exothermie < 60°C sur 1M d’épaisseur
T° d’utilisation de +5°C à +35°C
Sans chlorures ni particules métalliques. pH produit frais : 12,5
Densité produit durci : 2,3 kg/l
Module d’élasticité à 28 j selon EN 13412 : 35 GPa
Granulométrie : 0/10, Granulats classés N.R à la R.A.G
Divers
Ouvrages en béton classes d’exposition XC1 à 4, XD1 à 3, XS1 à 3, XF1 et XF3, XA1 à 3, XH1 à XH3 ouvrages de catégories 1 à 3 niveau de prévention Ds, définis dans la norme EN 206+A2/CN
Familles d'ouvrage
- Aménagement urbain
- Génie civil
- Industrie
- Logement collectif
- Maison individuelle
