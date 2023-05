Agent de démoulage différé, végétal MAPEFORM VEGETAL BIO

Démoulage différé des bétons et mortiers sur chantier ou en usine de préfabrication. Mapeform Végétal Bio peut être utilisé sur tous types de coffrages traditionnels en métal, bois, CTB-X, contreplaqué bakélisé, etc.

Pour les matières synthétiques (matrices polymères, résines…), il convient de s’assurer de la compatibilité de l’huile et du coffrage par un essai préalable.