KERAFIX HP SPECIAL TERRASSE, mortier colle amélioré pour terrasse
Mortier colle amélioré C2E destiné à la pose de carrelage, de pierre naturelle, de dallage en sol intérieur (locaux P3 au plus) et extérieur
Les + produits :
- Idéal pour la pose de revêtements lourds (dallage, margelles, pierres)
- Excellente résistance aux cycles gel/dégel
- Rattrapage de planimétrie des supports jusqu'à 25 mm
- Technologie Low Dust® : faible émission de poussière
Vidéo du produit
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Taux de gâchage : 5,5 litres
Temps ouvert : environ 30 minutes (selon EN 1346)
Durée d'utilisation de la gâchée : environ 3 heures
Délai d'ajustabilité : environ 20 minutes
Délai avant jointoiement : 24 heures minimum
Ouverture au passage : 24 à 48 heures après jointoiement
Coloris : gris, beige
Température d'application : de + 5 °C à + 30 °C
Consommation : 3,5 à 8 kg/m²
Conditionnement : sac de 25 kg
Stockage : 12 mois à l'abri de l'humidité en emballage d'origine non entamé
Matériaux
- Mortiers
Labels et certifications
- COV A+
- Normes CE
Divers
Excellente résistance aux cycles gel / dégel.
Particulièrement adapté à la pose de revêtements lourds (dallage, margelles, pierres).
Permet des rattrapages de planimétrie des supports jusqu’à 25 mm.
Low Dust : la technologie innovante Low Dust qui caractérise ce produit, réduit de manière drastique les émissions de poussière durant l’utilisation du produit, rendant le travail des applicateurs plus facile et plus sain pour leur santé.
Temps ouvert allongé
Familles d'ouvrage
- Commerce
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