Podcast
ConnexionS'abonner
Fermer

KERAFIX HP SPECIAL TERRASSE, mortier colle amélioré pour terrasse

MAPEI France

Mortier colle amélioré C2E destiné à la pose de carrelage, de pierre naturelle, de dallage en sol intérieur (locaux P3 au plus) et extérieur

Les + produits :

  • Idéal pour la pose de revêtements lourds (dallage, margelles, pierres) 
  • Excellente résistance aux cycles gel/dégel
  • Rattrapage de planimétrie des supports jusqu'à 25 mm
  • Technologie Low Dust® : faible émission de poussière

Vidéo du produit

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Taux de gâchage : 5,5 litres
Temps ouvert : environ 30 minutes (selon EN 1346)
Durée d'utilisation de la gâchée : environ 3 heures
Délai d'ajustabilité : environ 20 minutes
Délai avant jointoiement : 24 heures minimum
Ouverture au passage : 24 à 48 heures après jointoiement
Coloris : gris, beige
Température d'application : de + 5 °C à + 30 °C
Consommation : 3,5 à 8 kg/m²
Conditionnement : sac de 25 kg
Stockage : 12 mois à l'abri de l'humidité en emballage d'origine non entamé

Matériaux

  • Mortiers

Labels et certifications

  • COV A+
  • Normes CE

Divers

Excellente résistance aux cycles gel / dégel.
Particulièrement adapté à la pose de revêtements lourds (dallage, margelles, pierres).
Permet des rattrapages de planimétrie des supports jusqu’à 25 mm.
Low Dust : la technologie innovante Low Dust qui caractérise ce produit, réduit de manière drastique les émissions de poussière durant l’utilisation du produit, rendant le travail des applicateurs plus facile et plus sain pour leur santé.
Temps ouvert allongé

Familles d'ouvrage

  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Hôtel et restaurant
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
En savoir plus Documentation

Les tags associés

Autres produits

Les communiqués de la marque

Il n'y a pas davantage de communiqués
Un projet ? Une question ?

Demander plus d'informations :

L'actualité de la marque

Il n'y a pas davantage d'actualités

Les vidéos de la marque

Il n'y a pas davantage de vidéos
MAPEI France - Batiweb

Depuis 90 ans, nous construisons un présent pensé pour l’avenir.   Groupe...

29 av Léon Jouhaux
31140 Saint-Alban
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.