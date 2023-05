KERAPOXY EASY DESIGN, mortier époxy pour collage et joint en 41 coloris

Jointoiement décoratif à l'intérieur et à l'extérieur de sols et de revêtements muraux. Également adapté pour le collage antiacide sur tous les supports couramment utilisés dans le bâtiment.

Kerapoxy Easy Design permet de réaliser des sols, murs, plans de travail etc. conformes au système HACCP et aux exigences de la norme CE n°852/2004 concernant l'hygiène des denrées alimentaires.

Quelques exemples d'application : pose et jointoiement de revêtements décoratifs dans des locaux où l'effet esthétique est important (par ex. showrooms, locaux commerciaux, etc.) ; pose et jointoiement de sols et de revêtements muraux dans les douches et les salles de bains. Adapté pour les supports en fibre de verre et en PVC ; pose et jointoiement de sols et de revêtements muraux dans les bains turcs et les établissements thermaux ; pose et jointoiement de piscines ; réparation de joints détériorés après avoir enlevé toutes les parties friables assurant une profondeur d'au moins 3 mm.