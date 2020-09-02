Mortier colle C2S polyvalent allégé à haut rendement ULTRALITE MULTIFLEX

Mortier colle allégé amélioré et déformable C2S1 TE / C2S1 EG, à consistance variable (normale ou fluide), destiné à la pose de carrelage en sol et mur intérieurs et extérieurs.

Les + produits :

Spécial carreaux grands formats

Facilité d’application et﻿ de manutention

Faible consommation

Certificat QB

Labels et certifications (détail) :