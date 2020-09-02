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Mortier colle C2S polyvalent allégé à haut rendement ULTRALITE MULTIFLEX

MAPEI France

Mortier colle allégé amélioré et déformable C2S1 TE / C2S1 EG, à consistance variable (normale ou fluide), destiné à la pose de carrelage en sol et mur intérieurs et extérieurs.

Les + produits :

  • Spécial carreaux grands formats 
  • Facilité d’application et﻿ de manutention
  • Faible consommation 
  • Certificat QB

Labels et certifications (détail) :

  • QB

Vidéo du produit

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Taux de gâchage : consistance normale : 7,2 à 7,6 litres / consistante fluide : 8,25 à 8,4 litres
Temps ouvert : 30 minutes
Durée d'utilisation de la gâchée : 2 heures
Délai d'ajustabilité : 15 à 20 minutes
Délai avant jointoiement : 12 heures
Ouverture au passage : 24 heures après jointoiement
Coloris : gris, blanc
Température d'application : de + 5 °C à + 30 °C
Consommation : 2 à 4 kg/m²
Conditionnement : Sac de 15 kg à ouverture facile avec poignée
Stockage : 12 mois à l'abri de l'humidité en emballage d'origine non entamé

Matériaux

  • Mortiers

Labels et certifications

  • COV A+
  • Normes CE

Divers

Polyvalent : pour tous types de carreaux, tous formats, tous supports (planchers chauffants, vide sanitaire, façade...) cf DTU 52.2 et CPT 3666, simple encollage des carreaux jusqu’à 10.000 cm² (ex : 100 cm x 100 cm)*.
Facilité d’application : produit onctueux, consistance adaptable, temps ouvert allongé, résistant au glissement et faible émission de poussière
Facilité de manutention : sac de 15 kg à poignée, facile à transporter et à manipuler.
Faible consommation : un sac de 15 kg d’Ultralite Multiflex permet de coller la même surface de carrelage qu’un sac de 25 kg de mortier colle classique.
* La dimension maximale des carreaux dépend de la nature des carreaux et du type de chantier (se référer aux règles de l’art)

Familles d'ouvrage

  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
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