Alfea Excellia S : pompe à chaleur air/eau split pour la rénovation

10 modèles : 9 kW, 12 kW, et 14kW en monophasé et triphasé, en 1 service et duo.

Échangeur coaxial breveté : meilleur maintien des performances dans le temps, volume tampon intégré, et pas de découplage nécessaire dans la majorité des cas.

Garantie Confort Atlantic avec un maintien de température de 65°C jusqu'à *15°C extérieur.

Ultra silencieuse avec 34dB(A) seulement à 5m.